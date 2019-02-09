112 Gelen Çağrıların Yüzde 60'ı Asılsız

DÜZCE(İHA) – Düzce'de 2018 yılı içiresinde 112 Acil Çağrı merkezi 438 bin 614 çağrı alırken, alınan bu çağrıların yüzde 60'nın ise asılsız olduğu bildirildi.

İçişleri Bakanlığı koordinesinde yürütülen çalışmalar neticesinde, birden fazla olan acil çağrı numaralarının tek numara "112" altında toplanmasını sağlamak üzere 112 Acil Çağrı Merkezi Müdürlükleri kuruldu. Acil çağrı merkezlerinde Sağlık, İtfaiye, Jandarma, Polis, AFAD ve Orman çağrı hizmetleri ile Valiliklerce gerekli görülen diğer birimlerin aynı mekanda olduğu ve koordinasyon imkanı sağlayan model tercih edilerek çağrının alınması, olayların takip ve koordinasyonunun aynı salon içerisinde bulunan görevliler tarafından yerine getirilmesi sağlandı.

Düzce'de de 19 Kasım 2015 tarihinde faaliyete geçen 112 Acil Çağrı Merkezi Müdürlüğüne 2016 yılı içerisinde 471 bin 715 çağrı gelirken bunların yüzde 67'si, 2017 yılı içerisinde gelen toplam 468 bin 891 çağrının yüzde 64'ü, 2018 yılı içerisinde gelen toplam 438 bin 614 çağrının ise yüzde 60'ı gereksiz ve asılsız çağrı olduğu bildirildi.

112 Acil Çağrı Merkezini asılsız ihbar yapmak suretiyle meşgul eden ve bu davranışlarında ısrar eden kişiler hakkında, "112 Acil Çağrı Merkezini asılsız ihbarda bulunmak suretiyle meşgul ettikleri tespit edilen kişilere, il Valileri tarafından 250 TL idari para cezası kesiliyor. Tekerrür halinde ise bu ceza iki katı olarak uygulanıyor. - DÜZCE

Kaynak: İHA