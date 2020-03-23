112 ekiplerine ücretsiz ulaşım desteği Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün, koronavirüsle mücadele kapsamında, 17 ilçede görev yapan 112 acil servis çalışanlarının da kimlik kartlarını ibraz ederek, toplu ulaşım araçlarından ücretsiz faydalanacaklarını duyurdu.

Tüm dünyayı etkisi altına alan ve insan sağlığını ciddi şekilde etkileyen koronavirüs salgınına karşı tedbirlerini arttıran ve dezenfeksiyon çalışmalarını il genelinde kararlılıkla sürdüren Manisa Büyükşehir Belediyesi, bu süreçte en önemli görevi üstlenen 112 acil servis personelini de unutmadı.

Özveriyle çalışmalarını yürüten 112 personeline teşekkür eden Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün, 17 ilçede görev yapan 112 acil servis personelinin kimlik kartlarını ibraz ederek, Büyükşehir Belediyesi araçları ve kooperatif araçları da dahil olmak üzere, toplu ulaşımdan ücretsiz yararlanacaklarını duyurdu.

Kaynak: Bültenler