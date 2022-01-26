112 ekipleri paletli ambulanslarla kar-kış dinlemedi hastaların imdadına yetişti - Haberler
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112 ekipleri paletli ambulanslarla kar-kış dinlemedi hastaların imdadına yetişti

112 ekipleri paletli ambulanslarla kar-kış dinlemedi hastaların imdadına yetişti

Tüm ülkeyi etkisi altına alan yoğun kar yağışının ulaşımı aksatmasına rağmen, Kayseri'de 112 ekipleri tam donanımlı paletli ambulanslarla en ücra köşedeki vatandaşların imdadına koştu.

KAYSERİ (İHA) - Tüm ülkeyi etkisi altına alan yoğun kar yağışının ulaşımı aksatmasına rağmen, Kayseri'de 112 ekipleri tam donanımlı paletli ambulanslarla en ücra köşedeki vatandaşların imdadına koştu.

Kayseri'de özellikle ilçelerde kar kalınlığının yarım metreyi aşmasına rağmen 112 ekipleri, tüm zorlukları aşarak vatandaşlara sağlık hizmeti sunabilmek için büyük çaba harcıyor. Yahyalı ilçesine bağlı Çamlıca Mahallesi'nde göğüs ağrısı çeken 63 yaşındaki bir hasta ile Sarız ilçesine bağlı Damızlık Mahallesi'nde covid-19 hastası ve solunum şikayeti çeken hastaların çağrılarına, tam teçhizatlı paletli ambulans ile cevap veriliyor. Karları adeta yararak, zorlu arazi koşullarına aldırmadan görevlerini yapan 112 personeli, iki hastayı da yaptıkları ilk müdahale sonrasında Yahyalı ve Sarız Devlet Hastanesi'ne kısa sürede ulaştırarak tedavi altına alındı.

Kayseri'de zorlu kış şartlarında 54 aktif Acil Sağlık Hizmetleri İstasyonu, 90 adet ambulans, 7 adet özellikli ambulans hizmet veriyor. - KAYSERİ

112 ekipleri paletli ambulanslarla kar-kış dinlemedi hastaların imdadına yetişti

112 ekipleri paletli ambulanslarla kar-kış dinlemedi hastaların imdadına yetişti

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

Ambulans, Kayseri, kar, 112, 3. Sayfa, Haber

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