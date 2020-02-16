112 ekibi şişen parmaktan yüzüğü sargı bezi kullanarak çıkardı

16.02.2020 09:29 | Son Güncelleme: 16.02.2020 09:29

Kayseri'de bir ihbara giden 112 ekibi, 15 yaşındaki kızın şişen parmağındaki yüzüğü sargı bezi kullanarak çıkardı.



Kayseri'nin Sarız ilçesine bağlı Büyüksöbeçimen köyünde 15 yaşındaki bir kız çocuğu parmağına taktığı yüzüğü tüm uğraşlara rağmen çıkaramadı. Parmağı şişen kız çocuğunun ailesi 112 Acil Servis ekiplerine haber verdi. Adrese gelen 112 ekipleri, metal özelliğinden dolayı yüzüğü kesme makası ile kesmeye çalıştı ancak başarılı olamadı. Sağlık görevlileri, yüzüğü çıkarmak için farklı bir yol deneyerek sargı bezini ip şeklinde keserek 15 yaşındaki kız çocuğunun parmağına doladı. Görevliler, yüzüğü ipin üzerinde kaydırarak yaklaşık 10 dakikalık bir uğraş sonucunda yüzüğü çıkardı. - KAYSERİ

Kaynak: İHA