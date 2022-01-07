112 ekibi, bu kez aracın çarptığı köpeği yaşatmak için çabaladı - Haberler
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112 ekibi, bu kez aracın çarptığı köpeği yaşatmak için çabaladı

112 ekibi, bu kez aracın çarptığı köpeği yaşatmak için çabaladı
Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

ESKİŞEHİR'de görevden dönen 112 ekibi, araç çarpmasıyla yaralanan köpeği yaşatmak için çalıştı.

ESKİŞEHİR (DHA) - ESKİŞEHİR'de görevden dönen 112 ekibi, araç çarpmasıyla yaralanan köpeği yaşatmak için çalıştı. İlk müdahalesinin ardından sedyeyle ambulansa alınan köpek, götürüldüğü barınakta tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Eskişehir 112 İl Ambulans Servisi Başhekimliği'ne bağlı Seyitgazi-1 acil servis ekibi, gece yarısı görevden dönerken, Eskişehir-Seyitgazi kara yolu üzerinde araç çarpmasıyla yaralaan köpeği fark etti. Ambulansla duran ekipteki Yasin Özkara, Ahmet Çeliker ve Yeliz Karav köpeğe ilk müdahalesini yaptıktan sonra sedyeyle ambulans aldı. Köpeğin üzerini battaniye ile örten ekip, kısa sürede Odunpazarı Belediyesi Hayvan Barınağı'na götürdü. Veterinerlerin acil ameliyata aldığı köpeğin aracın çarpması sonucu yoğun iç kanama geçirdiği ve ayaklarında kırık olduğu tespit edildi. Sabaha kadar süren müdahaleye rağmen köpek kurtarılamadı.Eskişehir 112 İl Ambulans Servisi Başhekimliği, sosyal medya hesaplarından yaptığı paylaşımda, "Kaza yerinden can dostumuzu ambulans ile Hayvan Barınağına taşıyan Seyitgazi-1 ekibimizden Yasin Özkara, Ahmet Çeliker ve Yeliz Karav can dostumuzun yaşaması için adeta seferber oldu. Lojistik ve Teknik Destek Birimimiz Alican Buluş ve Mustafa Karuç ile Başhekimimiz Dr. Veli Görkem Pala süratle Hayvan Barınağı ile irtibata geçerek can dostumuzun hayata tutunması için çalıştılar" denildi.


112 ekibi, bu kez aracın çarptığı köpeği yaşatmak için çabaladı

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