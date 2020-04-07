112'den TV istedi, isteği yerine getirildi
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112'den TV istedi, isteği yerine getirildi

112'den TV istedi, isteği yerine getirildi Sivas'ın Zara ilçesinde özel eğitim sınıfı öğrencisi, 112'yi arayıp derslerini takip edebilmek için televizyon istedi, ilçe kaymakamı bu isteği yerine getirdi.

07.04.2020 20:05 | Son Güncelleme: 07.04.2020 20:06
112'den TV istedi, isteği yerine getirildi

112'den TV istedi, isteği yerine getirildi

SİVAS - Sivas'ın Zara ilçesinde özel eğitim sınıfı öğrencisi, 112'yi arayıp derslerini takip edebilmek için televizyon istedi, ilçe kaymakamı bu isteği yerine getirdi.

Sivas'ın Zara ilçe merkezinde yaşayan Emine ve Cihan Gürler çiftinin en küçük çocuğu Emir Kerim Gürler, evlerindeki televizyon arızalanınca kendisinin, abisi ve ablasının EBA TV üzerinden derslerini takip edemediği gerekçesi ile 112'yi arayarak televizyon talebinde bulundu. İlçe Kaymakamı Mehmet Sayın, bu isteğin kendisine bildirilmesi üzerine, Zara Kaymakamlığı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı tarafından temin edilen televizyonu Gürler Ailesine ulaştırıldı.

Televizyon isteği gerçekleştirilen Emir Kerim Gürler, "Artık çizgi film ve EBA Özel Eğitim izleyebileceğim. Bu televizyonu gönderen Kaymakam amcaya teşekkür ederim" dedi.

112'den TV istedi, isteği yerine getirildi

Kaynak: İHA

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112'den TV istedi, isteği yerine getirildi
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