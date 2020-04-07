112'den malzeme siparişi veren 65 yaş üstü ressam, ekiplere tablo hediye etmek istedi Antalya'da yaşayan 65 yaş üstü ressam, resim malzemesi bitince 112'den destek istedi.

Antalya'da yaşayan 65 yaş üstü ressam, resim malzemesi bitince 112'den destek istedi. Ressam eksik malzemelerini temin eden Vefa Sosyal Destek Grubu görevlilerine tablo hediye etmek istedi.

Antalya'nın Serik ilçesi Kökez Mahallesi'nde yaşayan Ressam Nuri Dural, resim malzemesi bitince 112'yi arayarak yardim istedi. İhbar üzerine 65 yaş üstü ressamın evine giden Vefa Sosyal Destek Grubu görevlileri yaşlı adamın isteğini yerine getirdi. Görevliler resim kağıdı ve boya kalemlerini temin ederek Dural'a teslim etti.

Yaşlı adam isteğini yerine getiren yetkililere teşekkür ederek, yapmış olduğu tabloyu hediye etmek istedi. Görevliler de yapmış oldukları hizmetin görevleri olduğunu belirterek, tabloyu kabul edemeyeceklerini söylediler ve teşekkür ettiler. - ANTALYA

Kaynak: İHA