112 çalışanlarının hasta kurtarma mücadelesi
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112 çalışanlarının hasta kurtarma mücadelesi

112 çalışanlarının hasta kurtarma mücadelesi
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Muğla'nın Fethiye ilçesinde tapu sorunu olan arazide, bir tarafın yolu kapatması nedeniyle ambulansın ulaşamadığı yaşlı adamı, yakınları ve sağlıkçılar el arabasına koyarak ambulansa ulaştırdı.

Muğla'nın Fethiye ilçesinde tapu sorunu olan arazide, bir tarafın yolu kapatması nedeniyle ambulansın ulaşamadığı yaşlı adamı, yakınları ve sağlıkçılar el arabasına koyarak ambulansa ulaştırdı.

Olay, geçtiğimiz günlerde Bozyer Mahallesi'ne yaşandı. İkametinde rahatsızlanan Mehmet Kısır'ın yakınları 112 Acil Çağrı Merkezi'nden yardım istedi. Bildirilen adrese giden sağlıkçılar, yolun kapalı olması nedeniyle sedyeyle eve gitti. Yürüyemeyen Kısır'ı ambulansa taşımak zorunda kalan yakınları, yol uzak olunca yaşlı adamı el arabasıyla taşımaya karar verdi. El arabasına alınan Kısır, yaklaşık 300 metre uzaklıktaki ambulansa ulaştırıldı. Kısır, tedavisi için hastaneye götürüldü. Yaşlı adamın kızı Gül Kısır, tapu sorunu nedeniyle yolun akrabaları tarafından kapatıldığını iddia etti.

Akrabalarının tapu içinde kaldığını öne sürerek yaklaşık 3 ay önce yolu kapattığını ifade eden Kısır, "Yaşlı babam böbreklerinden rahatsız. Hastaneye götürmek için ambulans çağırdık. Ambulans eve yaklaşık 300 metre mesafede olunca sedyeyle taşıyamadık. Bu nedenle babamı el arabasında götürmek zorunda kaldık. Sağlıkçı arkadaşlara çok teşekkür ederim" diye konuştu. - MUĞLA

112 çalışanlarının hasta kurtarma mücadelesi
112 çalışanlarının hasta kurtarma mücadelesi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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