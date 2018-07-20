112 Çalışanı Tuğba, Yeleği Tabutuna Örtülerek Son Yolculuğuna Uğurlandı

ARTVİN'in Hopa ilçesinde, otomobilinin hafriyat kamyonuna çarpması sonucu yaşamını yitiren 112 Acil Sağlık Hizmetleri çalışanı Tuğba Yıldırım'ın (28) cenazesi, memleketi Mersin'in Anamur ilçesinde sevenlerinin gözyaşları arasında toprağa verildi.

Büyükşehir Belediyesine ait cenaze nakil aracı ile Bozdoğan Mahallesi'ndeki evlerinden alınan Tuğba Yıldırım'ın cenazesi, gözyaşları arasında mahalle mezarlığına getirildi. Belediye Başkanı Mehmet Türe'nin de katıldığı cenaze töreni sırasında meslektaşları Yıldırım'ı son yolculuğunda da yalnız bırakmadı. Tuğba Yıldırım'ın 112 Acil görev yeleğinin tabutun üzerine örtülmesi duygulu anların yaşanmasına neden olurken, anne Havva ve baba Cemal Güneş ile eşi Ersin Yıldırım, yakınlarının desteği ile ayakta durabildi. Tuğba Yıldırım, kılınan cenaze namazının ardından gözyaşları içinde toprağa verildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

------------------------------------

-Tuğba'nın baba evinden genel

-Evin önündeki insanlar

-Yakınlarının üzüntüsü

-Genel görüntüler

-Cenaze aracı gelirken

-Cenaze araçtan indirilirken

-Cenaze taşınırken

-Helallik alınması

-Omuzlarda mezarlık içinden geçerken

-Mezara inerken

-Genel ve detaylar

-Tuğba'nın sağlık Fotosu

Süre: 2.30 Dk. Boyut: 150 MB.

Haber-Kamera: Mithat ÜNAL/ANAMUR(Mersin),