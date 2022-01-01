112 Çağrı Merkezi'ne ilk ihbarı hatalı park nedeniyle vakaya çıkış yapamayan doktor yaptı

MARMARİS, MUĞLA (AA) - Muğla'da, 112 Acil Çağrı Merkezi'ne yeni yılın ilk ihbarını, ambulans önüne hatalı park edilen bir aracın kaldırılması için Marmaris 112 ambulansında görevli doktor yaptı.

AK Parti Muğla Milletvekili Yelda Erol Gökcan, 112 Acil Çağrı Merkezi'ni ziyaret ederek, yeni yıla merkezde görev yapan kadın personel ile pasta keserek girdi.

Çalışanların yeni yılını kutlayan Gökcan daha sonra yeni yılın ilk çağrısını yanıtladı.

112 Acil Çağrı Merkezi'ne yeni yılın ilk ihbarını, İlçe Sağlık Müdürlüğü önüne hatalı park eden bir araç nedeniyle vaka için çıkış yapamayan Marmaris 1 Nolu 112 ambulansında görevli doktor Adem Mama yaptı.

Gökcan'ın kendisini tanıtarak yeni yılını kutladığı doktor Mama'nın, "haberlere çıkacak mıyız?" sorusu üzerine kısa süreli gülümseten anlar yaşandı.

Milletvekili Gökcan'ın ihbarı, trafik ekiplerine yönlendirmesinin ardından aracın bulunduğu yerden kaldırıldığı, ambulansın da vakaya çıkış yaptığı bildirildi.

Gökcan, AA muhabirine, 2022'ye özellikle 112 Acil Çağrı Merkezinde çalışanlarla girmek istediklerini söyledi.

Ekiplerin gerçekten önemli bir görev ifa ettiklerini belirten Gökcan, Muğla 112 Acil Çağrı Merkezine yılda 1 milyon 400 bin çağrı geldiğine dikkati çekti.

Yeni yılın ilk çağrısını cevaplandırmasının kendisi için güzel bir deneyim olduğunu anlatan Gökcan, "İlk çağrıyı Marmaris'teki doktor Adem Mama'dan aldık. Hoş bir tesadüf oldu. Kendisi 112 ambulansındaki doktorumuz. Bir araç yanlış park ettiği için ambulansın çıkamamasından dolayı aradı. Araç da daha sonra çekilmiş. Benim için güzel bir anı olarak kaldı." diye konuştu.

Gökcan, 112'nin önemine vurgu yaparak, Muğla'da asılsız çağrı oranının yüzde 90'lardan yüzde 40'lara düştüğünü, bunun da Muğlalı vatandaşların konuyla ilgili ne kadar bilinçli olduğunu gösterdiğini dile getirdi.