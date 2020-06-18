112 ambulansı devrildi: 1 yaralı Samsun 112 Acil ekibi, Sinop'un Gerze ilçesinde yaptığı kazada 1 ATT yaralandı.

Samsun 112 Acil ekibi, Sinop'un Gerze ilçesinde yaptığı kazada 1 ATT yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Samsun 112'ye ait 55 ABV 601 plakalı ambulans vaka dönüşü Gerze ilçesi Hızarçayı-İdemli mevkisinde henüz bilinmeyen bir nedenle devrildi. Kazada ATT Volkan Kırak yaralandı. Yaralı, Sinop Devlet Hastanesine sevk edilirken, ambulans çekici ile olay yerinden kaldırıldı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - SİNOP

Kaynak: İHA