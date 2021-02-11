112 ambulans helikopteri, kazada yaralanan genç için havalandı
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112 ambulans helikopteri, kazada yaralanan genç için havalandı

11.02.2021 13:03 | Son Güncelleme: 11.02.2021 13:06
112 ambulans helikopteri, kazada yaralanan genç için havalandı

112 hava ambulans helikopteri, ilçe merkezinde meydana gelen trafik kazasında ağır yaralanan bir genç için havalandı.

112 hava ambulans helikopteri, ilçe merkezinde meydana gelen trafik kazasında ağır yaralanan bir genç için havalandı.

Yaralı genç, Yeni Devlet Hastanesi binası önündeki pistten ambulans helikopter tarafından alınarak Konya'ya nakledildi.

112 ambulans helikopterleri bundan böyle Öğretmenevi hizmet binası karşısında yer alan pist yerine, yeni Devlet Hastanesi yanında hizmet vermeye başlayan yeni pisti kullanarak, hasta ve yaralı nakillerinde zaman kaybı yaşamayacak.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Abdülhamit Yaşar

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