112 AÇM'ye yapılan çağrıların yüzde 74'ü asılsız

29.01.2020 15:46 | Son Güncelleme: 29.01.2020 15:46

Bolu'da acil çağrı hatlarının tek numarada birleştirilmesinin ardından kullanılmaya başlanan "112 Acil Çağrı Merkezi" hattına 2019 yılı içinde yapılan çağrıların yüzde 74'ünün asılsız olduğu bildirildi.

Bolu Valiliği 2019 Faaliyet Raporu'nda, gereksiz aramaların süzülerek 112 Acil Sağlık, 110 İtfaiye, 155 Polis İmdat ve 156 Jandarma hatlarının meşgul edilmesini engellenmesinin hedeflendiği "112 Acil Çağrı Merkezi"ne yapılan aramaların bilgileri paylaşıldı.

İçişleri Bakanlığının 112 Acil Çağrı Merkezi Yönetmeliği çerçevesinde tüm acil numaraların "112" çatısı altında birleştirilmesinin ardından tek numara (112) uygulamasının hayata geçirildiği pilot illerden biri olan Bolu'da 2019 yılı içinde toplam 276 bin 534 bin çağrı yapıldı.

Çıkınlar Mahallesi'ndeki merkezde bir araya getirilen merkezde 155, 112, 110 ve 156 hatlarına yapılan aramalar, "çağrı karşılayıcı" tarafından karşılanarak, sorun, şikayet ve vaka bilgisi alındıktan sonra ilgili birim ya da birimlere yönlendirildi.

Çağrı karşılayıcılara ulaşan toplam 276 bin 534 çağrıdan 75 bin 199'u sağlık, 43 bin 756'sı emniyet, 9 bin 625'i jandarma, 4 bin 631'i ise itfaiye birimlerine aktarıldı.

Raporda, 2019 yılı içinde yapılan çağrılardan sadece 72 bin bin 289'unun asıllı olduğuna dikkat çekilirken, 204 bin 245'inin ise asılsız olduğu vurgulandı.

Çağrıların sadece yüzde 26'sına ilgili birimler tarafından müdahale edildiği aktarılan raporda, çağrılardan 210'unun ise Güvenlik Acil Durum Merkezi'ne (GAMER) rapor edildiği kaydedildi.

Kaynak: AA