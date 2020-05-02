112 Acil servis yelekli tarihi eser kaçakçısı korona virüslü çıktı
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

112 Acil servis yelekli tarihi eser kaçakçısı korona virüslü çıktı

112 Acil servis yelekli tarihi eser kaçakçısı korona virüslü çıktı
02.05.2020 14:17 | Son Güncelleme: 02.05.2020 14:17

Bursa'da sokağa çıkma yasağının birinci gününde 112 yeleklerini giyip kendilerine sağlıkçı süsü veren tarihi eser kaçakçıları jandarmadan kaçamadı.

Bursa'da sokağa çıkma yasağının birinci gününde 112 yeleklerini giyip kendilerine sağlıkçı süsü veren tarihi eser kaçakçıları jandarmadan kaçamadı. "Sağlık personeliyiz Covid 19 hastasını hastaneye götürüyoruz" diyerek jandarma noktasından geçmek isteyen şüpheliler gözaltına alındılar. Şüphelilerin geçmek istediği araçta yapılan aramada çok sayıda tarihi eser, yabancı, para, silah ve bir miktar uyuşturucu madde ele geçirildi. Zanlılardan birinde yapılan sağlık kontrolünde Covid 19 + çıkınca ambulansla hastaneye götürülüp karantina altına alındı.

Bursa jandarma ekipleri plakasını takip ettikleri tarihi eser kaçakçılarının aracını sokağa çıkma kısıtlamasının 1. gününde durdurdu. Aracın içerisinde 112 Acil Servis personel yelekleri giymiş şahısları gören ekipler nereye gittiklerini sordu. Hastaneye Covid 19 şüphelisi hasta taşıdıklarını belirten zanlılar güvenlik noktasından geçmek istedi.

Şahıslara izin vermeyen jandarma ekipleri tarihi eser kaçakçılarını yakaladı. Arabada yapılan aramalarda çok sayıda tarihi esere el konulurken kaçakçılardan birinin yapılan sağlık kontrolünde korona virüs pozitif olduğu ve karantinadan kaçtığı belirtildi.

İlginç olay; Mudanya ilçesinde meydana geldi. Bursa İl Jandarma Komutanlığı ekipleri ilçe merkezinde 01 Mayıs 2020 tarihinde tarihi eser kaçakçılığı yapılacağı bilgisi alınması üzerine şahısların kullandıkları aracı plaka tanıma sistemi (PTS) ile takibe aldı. Kumyaka Mahallesi girişinde durdurulan araçta yapılan kontrol sırasında kontrol noktalarını geçmek için 112 acil servis yeleği giyip sağlık personeli olduklarını söyleyen şahıslar noktadan geçmek istedi.

Şahısları araçtan indirip gözaltına alan jandarma zanlıların üzerinde ve araçta yaptığı aramada; 1 adet sarı renkli haç figürü, 1 adet sarı renkli Hazreti İsa figürü, 1 adet papaz figürü, 1 adet kuş figürü, 5 adet 100 dolar, 8 adet 1 rublelik Rus parası, Bin Lübnan Lirası, 1 adet Suudi Arabistan riyali, 35 Rus rublesi, bir miktar ne olduğu tespit edilemeyen maden parçası, 1 adet seri numarası ve markası kazınmış 7.62 mm. tabanca, 5 adet 7.62 mm tabanca mermisi, 4 adet minyatür malzeme, 2 adet payp düzeneği, 3 adet hırsızlıkta kullanıldığı değerlendirilen metal şiş, 0.5 gram civarında uyuşturucu madde ve 112 acil sağlık yelekleri ele geçirildi.

Kaçakçılardan biri korona virüslü çıktı

Gözaltındaki tarihi eser kaçakçısı zanlıların ateşlerini ölçen jandarma ekipleri zanlılardan birinin ateşinin yüksek çıkması üzerine sağlık durumlarını detaylı kontrol etti. Yapılan araştırmada şahıslardan birinin Covid-19 virüsü nedeni ile karantina da olması gerekirken kaçtığı anlaşıldı. Bunun üzerine olay yerine sağlık ekipleri çağrılarak şahıslar Mudanya Devlet Hastanesine sevk edildi. Cumhuriyet Savcısının talimatı doğrultusunda Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu'na Muhalefet, kullanmak için uyuşturucu ve uyarıcı madde bulundurmak veya temin etmek, 6136 Sayılı Kanuna Muhalefet suçlarından gözaltına alınan İ. K., M. A. ve S.İ. savcılık talimatıyla adres tespitleri yapılarak serbest bırakıldı. Zanlıların hastanede karantinaya alındıkları öğrenildi. Olayla ilgili tahkikat sürüyor. - BURSA

Kaynak: İHA

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Ölüp ölmediği tartışılan Kim Jong-un servis edilen fotoğraflarından birinde dünün tarihi var Haber
Ölüp ölmediği tartışılan Kim Jong-un servis edilen fotoğraflarından birinde dünün tarihi var
İş insanı babasını öldüren 16 yaşındaki kız, cinayeti neden işlediğini anlattı Haber
İş insanı babasını öldüren 16 yaşındaki kız, cinayeti neden işlediğini anlattı
Mateja Kezman'ın son halini gören gözlerine inanamıyor Haber
Mateja Kezman'ın son halini gören gözlerine inanamıyor
Dövülerek öldürülen sosyal medya fenomeni Şehmuz Özdemir'in son görüntüleri ortaya çıktı Haber
Dövülerek öldürülen sosyal medya fenomeni Şehmuz Özdemir'in son görüntüleri ortaya çıktı
Survivor'dan elendikten sonra adada mahsur kalan yarışmacıların iki hafta içinde ülkeye dönmeleri planlandı Haber
Survivor'dan elendikten sonra adada mahsur kalan yarışmacıların iki hafta içinde ülkeye dönmeleri planlandı
Düşerken kucağındaki oğlunu fırlatarak kurtaran baba, yaşam savaşını kaybetti Haber
Düşerken kucağındaki oğlunu fırlatarak kurtaran baba, yaşam savaşını kaybetti
Trump'tan Michigan Valisi'ne çağrı: Silahlı kişilerle uzlaş
Trump'tan Michigan Valisi'ne çağrı: Silahlı kişilerle uzlaş
Elon Musk'ın attığı tweet, Tesla'nın değerini 14 milyar dolar düşürdü
Elon Musk'ın attığı tweet, Tesla'nın değerini 14 milyar dolar düşürdü
Instagram hesabından fotoğrafını paylaşan Fahriye Evcen'e beğeni yağdı
Instagram hesabından fotoğrafını paylaşan Fahriye Evcen'e beğeni yağdı
41 yaşındaki Yeşim Erçetin, sevgilisiyle öpüşme videosunu paylaştı
41 yaşındaki Yeşim Erçetin, sevgilisiyle öpüşme videosunu paylaştı
Ertuğrul Özkök'ten ilginç itiraf: Yatak odasından canlı yayın yapan Gonca Vuslateri'yi dikizledim
Ertuğrul Özkök'ten ilginç itiraf: Yatak odasından canlı yayın yapan Gonca Vuslateri'yi dikizledim
Bakan Soylu 'Salgında genel yayılım bitti' dedi mi? Bakanlık'tan jet açıklama geldi
Bakan Soylu "Salgında genel yayılım bitti" dedi mi? Bakanlık'tan jet açıklama geldi
Çay üreticileri köy köy gezerek 6 bin 900 TL maaşla 2 bin işçi arıyor
Çay üreticileri köy köy gezerek 6 bin 900 TL maaşla 2 bin işçi arıyor
Fransız milletvekilinden Türkiye'nin korona yardımıyla ilgili küstah sözler: Macron bizi daha aşağı düşürebilir mi?
Fransız milletvekilinden Türkiye'nin korona yardımıyla ilgili küstah sözler: Macron bizi daha aşağı düşürebilir...
Parasını çaldığı eniştesinden korkan şahıs, 7. kez kalkıştığı intihardan da yaralı olarak kurtuldu
Parasını çaldığı eniştesinden korkan şahıs, 7. kez kalkıştığı intihardan da yaralı olarak kurtuldu
11 Mayıs'ta kademeli olarak açılmaya hazırlanan AVM'lerde düzen değişecek
11 Mayıs'ta kademeli olarak açılmaya hazırlanan AVM'lerde düzen değişecek
ABD'de 'Evde Kal' çağrısını protesto edenler otomatik silahlarla parlamentoyu bastı
ABD'de "Evde Kal" çağrısını protesto edenler otomatik silahlarla parlamentoyu bastı
İngiltere'de koronavirüs salgını en çok yoksulları etkiledi: Çocuklarımızı doyurmak için biz aç kalıyoruz
İngiltere'de koronavirüs salgını en çok yoksulları etkiledi: Çocuklarımızı doyurmak için biz aç kalıyoruz
Koronavirüs hastalarıyla görüşen Cumhurbaşkanı Erdoğan müjdeyi verdi: Güzel günler yakın
Koronavirüs hastalarıyla görüşen Cumhurbaşkanı Erdoğan müjdeyi verdi: Güzel günler yakın
Uzmanlardan uyarı: Para sayarken elinizi yalamayın
Uzmanlardan uyarı: Para sayarken elinizi yalamayın
Son Dakika: İçişleri Bakanlığı'ndan 1 Mayıs açıklaması: DİSK çelengi Taksim Anıtı'na bırakıldı
Son Dakika: İçişleri Bakanlığı'ndan 1 Mayıs açıklaması: DİSK çelengi Taksim Anıtı'na bırakıldı
İmamoğlu: Koronavirüs nedeniyle İBB'nin gelirleri düştü, büyük bir tasarruf seferberliği başlattık
İmamoğlu: Koronavirüs nedeniyle İBB'nin gelirleri düştü, büyük bir tasarruf seferberliği başlattık
Havacılık devi Ryanair, 3 bin kişiyi işten çıkartacak
Havacılık devi Ryanair, 3 bin kişiyi işten çıkartacak
Son Dakika: Türkiye'de 1 Mayıs'ta koronavirüsten ölenlerin sayısı 84 artarak 3 bin 258'e yükseldi
Son Dakika: Türkiye'de 1 Mayıs'ta koronavirüsten ölenlerin sayısı 84 artarak 3 bin 258'e yükseldi
Güney Koreli milletvekili: Kim Jong-un'un öldüğünden yüzde 99 eminim
Güney Koreli milletvekili: Kim Jong-un'un öldüğünden yüzde 99 eminim
Rusya İnşaat Bakanı Vladimir Yakuşev ve yardımcısı da koronavirüse yakalandı
Rusya İnşaat Bakanı Vladimir Yakuşev ve yardımcısı da koronavirüse yakalandı
İngiltere Premier Lig yönetimi: Maçlar 12 Haziran'da yeniden başlayabilir
İngiltere Premier Lig yönetimi: Maçlar 12 Haziran'da yeniden başlayabilir
Alman ekibi Köln'de 3 futbolcunun koronavirüs testi pozitif çıktı
Alman ekibi Köln'de 3 futbolcunun koronavirüs testi pozitif çıktı
TÜPRAŞ İzmir Rafinerisi 5 Mayıs'ta üretime ara veriyor
TÜPRAŞ İzmir Rafinerisi 5 Mayıs'ta üretime ara veriyor
Türkiye'nin ABD'ye yardımı manşetlerde! Bizden övgüyle bahsettiler
Türkiye'nin ABD'ye yardımı manşetlerde! Bizden övgüyle bahsettiler
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Özgür Özel Ziya Selçuk Abdülhamit Gül Mustafa Şentop Ekrem İmamoğlu
Magazin Cem Yılmaz Pınar Altuğ Ebru Gündeş Bülent Ersoy
Spor Ali Koç Şenol Güneş Hidayet Türkoğlu Mert Hakan Yandaş Cristiano Ronaldo
Daha Fazla Kadın İzmir Ramazan Futbolcu
Şu an buradasınız: 112 Acil servis yelekli tarihi eser kaçakçısı korona virüslü çıktı - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 2.5.2020 14:51:37. #1.15#
title