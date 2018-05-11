112 Acil Servis'in Önemi Minik Öğrencilere Anlatıldı

Samsun Sağlık Müdürlüğü ekipleri, trafikte ambulansa yol verilmesi ve acil servisin telefonla gereksiz meşgul edilmesini önlemek için minik öğrencilere 112 Acil Servis'in önemini anlattı.

İl Sağlık Müdürlüğüne bağlı Acil Sağlık Hizmetleri Başkanlığı ekipleri, Sağlık Bakanlığının "Yaşama Yol Ver" kampanyasını minik çocuklara anlatmak için Çatalçam İlkokulu'nu ziyaret etti.

Sağlık Müdürlüğü çalışanları, minik çocuklara 112 Acil Servis hakkında bilgi verdi.

Öğrencilere 112 Acil Servis'in hangi durumlarda aranması gerektiği, gereksiz aramanın ise bir hastanın ölümüne yol açabileceği anlatıldı.

Eğitimde çocuklar, ambulansların içinde bulunan sağlık cihazları hakkında da bilgilendirildi.

Ayrıca siren çalarak trafikte giden ambulansa sürücülerin mutlaka yol vermesi gerektiği de minik çocuklara uygulamalı olarak gösterildi.

Samsun Acil Sağlık Hizmetleri Başkan Yardımcısı Alaaddin Domaç, AA muhabirine, 112 Acil Servis hattının minik çocuklar tarafından da gereksiz arandığına işaret etti.

Bunun önüne geçmek için okulları ziyaret ettiklerini belirten Domaç, "112 Acil Servis ekibinin görevini çocuklarımıza anlatıyoruz. Ambulanstaki kişilerin en yakınları olabileceğini, onun için aileleriyle yolculuk yaparken mutlaka ambulansı gördüklerinde velilerini uyarmaları gerektiğini dile getiriyoruz. Amacımız toplumsal farkındalık oluşturmaktır. Bugün minikleri geleceğin gençleri ve anne ve babaları olacak. Onların çocuk yaşta bunu öğrenmesini istiyoruz." dedi.

Domaç, çocukların aldıkları eğitimi ailelerine de öğreteceğine inandığını dile getirdi.