112 acil servis ekibine dehşeti yaşatan şahıslar adliyeye sevk edildi
112 acil servis ekibine dehşeti yaşatan şahıslar adliyeye sevk edildi İstanbul'da korona virüs vakasına giden 112 acil servis ekibine dehşeti yaşatan şahıslar Polis Merkezinde tamamlanan işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi İstanbul'da yeni tip korona virüs (Kovid-19) şüphelisi...
29.03.2020 16:26 | Son Güncelleme: 29.03.2020 16:27
112 acil servis ekibine dehşeti yaşatan şahıslar adliyeye sevk edildi
İSTANBUL - İstanbul'da korona virüs vakasına giden 112 acil servis ekibine dehşeti yaşatan şahıslar Polis Merkezinde tamamlanan işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi
İstanbul'da yeni tip korona virüs (Kovid-19) şüphelisi hastayı almayan giden ambulans, kimliği belirsiz şahısların saldırısına uğramıştı. 112 ekiplerine şüpheli hastanın kimliğini soran gözü dönmüş şahıslar, cevap alamayınca ambulansı yumruklayıp, aracı ile ambulansın önünü keserek camlarını kırarak dehşeti yaşatmıştı. Acil servis ekiplerine dehşeti yaşatan şahıslar yakalanarak Polis Merkezinde tamamlanan işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.
Kaynak: İHA