112 acil servis ekibine dehşeti yaşatan şahıslar adliyeye sevk edildi
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Acil Servis, İstanbul, Polis, 3. Sayfa

112 acil servis ekibine dehşeti yaşatan şahıslar adliyeye sevk edildi

112 acil servis ekibine dehşeti yaşatan şahıslar adliyeye sevk edildi İstanbul'da korona virüs vakasına giden 112 acil servis ekibine dehşeti yaşatan şahıslar Polis Merkezinde tamamlanan işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi İstanbul'da yeni tip korona virüs (Kovid-19) şüphelisi...

29.03.2020 16:26 | Son Güncelleme: 29.03.2020 16:27
112 acil servis ekibine dehşeti yaşatan şahıslar adliyeye sevk edildi

112 acil servis ekibine dehşeti yaşatan şahıslar adliyeye sevk edildi

İSTANBUL - İstanbul'da korona virüs vakasına giden 112 acil servis ekibine dehşeti yaşatan şahıslar Polis Merkezinde tamamlanan işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi

İstanbul'da yeni tip korona virüs (Kovid-19) şüphelisi hastayı almayan giden ambulans, kimliği belirsiz şahısların saldırısına uğramıştı. 112 ekiplerine şüpheli hastanın kimliğini soran gözü dönmüş şahıslar, cevap alamayınca ambulansı yumruklayıp, aracı ile ambulansın önünü keserek camlarını kırarak dehşeti yaşatmıştı. Acil servis ekiplerine dehşeti yaşatan şahıslar yakalanarak Polis Merkezinde tamamlanan işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

112 acil servis ekibine dehşeti yaşatan şahıslar adliyeye sevk edildi

Kaynak: İHA

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112 acil servis ekibine dehşeti yaşatan şahıslar adliyeye sevk edildi

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