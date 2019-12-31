112 Acil Servis çalışanları AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı
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112 Acil Servis çalışanları AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı

Erzurum'da 112 Acil Servis çalışanları AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı.

31.12.2019 18:12 | Son Güncelleme: 31.12.2019 18:13
112 Acil Servis çalışanları AA'nın

Erzurum'da 112 çalışanları AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı.

Kentteki 112 Acil Çağrı Komuta Kontrol Merkezinde görevli doktor ve Acil Tıp Teknisyenleri, AA muhabirleri ve foto muhabirlerinin yurt içi ve yurt dışında çektiği "", "yaşam" ve "spor" kategorilerindeki fotoğrafları inceledi.

Dr. Büşra Yıldırım, sağlık memuru Taner Başçoban ve Acil Tıp Teknisyenleri Nurgül Yalap ile beraberindeki sağlıkçılar, kategorisinde Hakan Burak Altınöz'ün "Sarıkamış şehitleri anısına", yaşamda Özkan Bilgin'in "Süper ay" ve sporda ise Erhan Elaldı'nın "Beytullah'ın azmi" başlıklı fotoğraflarına oy verdi.

Oylamaya sunulan fotoğrafların hepsinin birbirinden güzel olduğunu ifade eden Yıldırım, emeği geçenlere teşekkür etti.

Kaynak: AA

Haber Videosu

: 112 Acil Servis çalışanları AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı
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