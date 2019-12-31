31.12.2019 14:58 | Son Güncelleme: 31.12.2019 14:58

Erzurum'da 112 Acil Servis çalışanları AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı.

Kentteki 112 Acil Çağrı Komuta Kontrol Merkezinde görevli doktor ve Acil Tıp Teknisyenleri, AA muhabirleri ve foto muhabirlerinin yurt içi ve yurt dışında çektiği "haber", "yaşam" ve "spor" kategorilerindeki fotoğrafları inceledi.

Dr. Büşra Yıldırım, sağlık memuru Taner Başçoban ve Acil Tıp Teknisyenleri Nurgül Yalap ile beraberindeki sağlıkçılar, haber kategorisinde Hakan Burak Altınöz'ün "Sarıkamış şehitleri anısına", yaşamda Özkan Bilgin'in "Süper ay" ve sporda ise Erhan Elaldı'nın "Beytullah'ın azmi" başlıklı fotoğraflarına oy verdi.

Oylamaya sunulan fotoğrafların hepsinin birbirinden güzel olduğunu ifade eden Yıldırım, emeği geçenlere teşekkür etti.

Kaynak: AA