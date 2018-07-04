112 Acil Sağlık Görevlisinden Yaralı Güvercine Müdahale

Mardin'de 112 Acil Sağlık görevlisi, yaralı bulduğu güvercini tedavi ederek Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü ekiplerine teslim etti.



İl Sağlık Müdürlüğü 112 Acil sağlık personeli Abdulaziz Boz, merkez Artuklu ilçesinde Yenişehir Mahallesi'nde eski Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Hastanesi civarında yaralı bir güvercin buldu.

Boz, yaralı güvercini tedavi ederek su ve yem verdikten sonra Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü ekiplerine teslim etti.



Hayvanlara iyi davranılması ve gerektiğinde yaralarına merhem olunması gerektiğini belirten Boz, "Sokağa çıktığınızda yaralı hayvanları veterinere götürebilirsiniz. Onlara açlıklarını giderecek gıda ve besinler verebilirsiniz. O yaptığınız iyilik size kendinizi iyi hissettirecektir." ifadelerini kullandı.

Yaralı güvercinin tedavisinin tamamlanmasının ardından tekrar doğaya salınacağı belirtildi.