112 Acil Sağlık çalışanları AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı

07.12.2019 02:12 | Son Güncelleme: 07.12.2019 02:12

Afyonkarahisar'da 112 Acil Sağlık Hizmetleri Müdürlüğü görevlileri, Anadolu Ajansının "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katılarak, favori karelerini belirledi.

112 Komuta Kontrol Merkezi'nde görevli sağlıkçılar, AA foto muhabirlerince yurt içi ve dışında çekilen fotoğrafları inceledi.

112 Acil Çağrı Merkezi Müdürü Dr. Gülsün Ateş Doğan, haber kategorisinde Behçet Alkan'ın "Mehmetçik çocukların yüzünü güldürdü", yaşam kategorisinde Cem Genco'nun "Luceyn'in 'yüzü' Türkiye'de gülüyor" ve spor kategorisinde ise Erhan Elaldı'nın "Beytullah'ın azmi" başlıklı fotoğraflara oy verdi.

Doğan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Anadolu Ajansının çok güzel ve içeriği dolu haberler yaptığını söyledi.

"Harika" diye nitelediği ve seçmekte zorlandığı 3 fotoğrafa oy verdiğini dile getiren Dr. Gülsün Ateş Doğan, "Sağlık çalışanlarının çok değerli ve güzel fotoğrafları var. Vakaya gidiş, hastaya müdahale aşamalarında. AA'nın o fotoğrafları da çektiğini biliyorum. Lütfen o fotoğraflara da yer vermenizi ve oylamaya sunmanızı istiyoruz." dedi.

Paramedik Suat Taştan da tercihlerini haber kategorisinde Muhammed Said'in "Suriye'de saldırıların hedefi çocuklar", yaşam kategorisinde Özge Elif Kızıl'ın "Bilim ve barış kıtası", spor kategorisinde ise Ayhan İşcen'in "Milli yüzücüden Tokyo hedefi" başlıklı fotoğraflardan yana kullandı.

İşini ve mesleğini çok sevdiğini belirten Taştan, "Anadolu Ajansı foto muhabirlerinin inanılmaz ve güzel yakaladığı 3 kategoride fotoğraflar var. Gerçekten hepsini inceleyerek baktım ve çok beğendim. Çekimlerini yapan arkadaşların ellerine sağlık. Ben oylamaya katıldım, herkesin de çekilen emeğe katkı vermesi gerektiğini düşünüyorum." diye konuştu.

Ebe Gülsüm Çiçek de haber kategorisinde Mustafa Hassona'nın "Gazze'de enkazlar arasında iftar", yaşam kategorisinde Ali İhsan Öztürk'ün "Çukurca'da çeltik tarlaları", spor kategorisinde ise Mustafa Yalçın'ın "Millilerden asker selamı" fotoğraflarına oy verdi.

Oylamaya sunulan fotoğrafların takdire şayan olduğunu aktaran Çiçek, "Hepsi ayrı bir göz ve ruhla çekilmiş. Ama fotoğrafların içerisinden gönlüme en yakın olanları tercih ettim." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA