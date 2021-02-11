'112 Acil'i arayıp evlenme teklifi eden de var, eşinden ayrıldığı için sohbet etmek isteyen de'

HATAY 112 Acil Çağrı Merkezi Müdürü Özer Gövce, 2020 yılında merkeze yapılan çağrıların yüzde 85'inin asılsız olduğunu belirterek, çocuğunu uyutmak için çağrı merkezini arayıp bekleme müziği dinletenlerin, eşinden ayrılıp sohbet etmek isteyenlerin ve görevlilere evlenme teklifinde bulunmak için çağrı yapanların olduğunu kaydetti. Gövce, gereksiz çağrılar yüzünden 40 kişiye cezai işlem uygulandığını da söyledi.

11 Şubat Avrupa 112 Günü nedeniyle Hatay 112 Acil Çağrı Merkezi'nde etkinlik düzenlendi. Vefa Destek Grubu ile İl Salgın Denetim Merkezi'nin (İSDEM) koordinatörlüğünü de yürüten 112 Acil Çağrı Merkezi Müdürü Özer Gövce, basın mensuplarına merkezin işleyişi hakkında bilgi verdi. Gövce, çağrı merkezinde itfaiye, jandarma, emniyet, sahil güvenlik, doğa koruma, orman, sağlık birimi, AFAD, Vefa Destek Grubu, İSDEM birimleri ile beraber 63 kişilik ekibin vatandaşlara hizmet verdiğini anlattı.

Çağrı merkezinde 10 çalışma grubu bulunduğunu kaydeden Gövce, "112 Acil Çağrı Merkezi'nin görev ve sorumlulukları içerisinde, çağrıları ilgilisi ile paylaşmak ve gerektiği ölçüde hızlı efektif müdahaleler gerçekleştirmek bulunuyor. Merkezimiz, 2020 yılı içerisinde Türkiye'nin en fazla çağrı alan 3'üncü merkezi olarak kayıtlara geçmiş durumda. Buraya düşen çağrıların yüzde 85'i ne yazık ki asılsız çağrılar olarak değerlendiriliyor. Sadece yüzde 15'i gerçek" dedi.'40 KİŞİYE CEZAİ İŞLEM UYGULADI'Asılsız aramalar yapan 40 kişiye 2020 yılında cezai işlem uygulandığını söyleyen Gövce, "Mesela, bir vatandaşımız bizi arayıp, 'ablacım sizin bu kadar erken açacağınız aklıma gelmezdi, müzik çok hoş çocuğumuzu uyutuyorduk niye açtınız ki' diyor. Böyle komik diyaloglar da yaşayabiliyoruz. Oradaki melodi çocuğun hoşuna gidiyormuş, onun için arayanlar var. Evlenme teklif eden, sohbet etmek isteyen, eşinden ayrıldığı için arayıp derdini anlatmak isteyenler var. Vatandaşlarımız, bu gibi gereksiz aramaların Kabahatler Kanunu'na göre bir yaptırımı olduğunu bilmeleri gerekiyor. Arada bir trafik kazası veya ev yangını söz konusu olduğunda, çağrı merkezi gereksiz yere rahatsız edildiği zaman asıl çağrıları ne yazık ki göremiyoruz ve can ve mal kaybına neden olabilecek ölçüde sıkıntılar yaşanabiliyor" diye konuştu.'REAKSİYON SÜREMİZ ÜÇ SANİYEDİR'Merkeze, 2020 yılında 7 milyon 18 bin 314 vaka düştüğünü aktaran Gövce, merkezin işleyişi ile ilgili de şu bilgilere yer verdi: "Ön çağrı alıcılar vakaları alıp, ilgili çalışma grubuna attığında çağrı yönlendirici arkadaşlarımız, vakanın çıkış saatinden olay yeri varışına kadar ve olay yerinden ayrılıp istasyona dönüşüne kadar vaka takibini yapıyor. Böylelikle bizi arayan vatandaşlarımızın taleplerinin yerine getirilip, getirilmediği de tespit edilmiş oluyor. Trafik kazası düşünelim, trafik kazasını ön çağrıcı arkadaşlarımız alıp, ilgili çalışma grubu ile paylaşır paylaşmaz, bizim reaksiyon süremiz üç saniyedir. Maksimum ekstra bir durum gelişmezse, olaya müdahil olmamız 10 dakikadır."Gövce, en fazla çağrıyı sağlık ve emniyet alanında aldıklarını söyledi.'DUYULMAYACAK KÜFÜRLERİ DUYUYORUZ'

Çağrı alıcı personeli Sevgi Altınöz ise gereksiz çağrıların kendilerini rahatsız ettiğini ve bu nedenle bazen ciddi vakalara cevap veremediklerini aktararak, "Muhabbet etmek istiyorlar, konuşmuyorlar, bazen gereksiz konuşmalar yapıyorlar. Dalga geçen konuşmalarla karşılaşıyoruz, duyulamayacak küfürleri duyuyoruz" dedi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / İzzet NAZLI