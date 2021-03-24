112 Acil Çağrı Merkezinden Atatürk portresi isteyen kadının isteği yerine getirildi
24.03.2021 20:05 | Son Güncelleme: 24.03.2021 20:27
Iğdır'da 112 Acil Çağrı Merkezi görevlilerinden Atatürk portresi isteyen 87 yaşındaki Latife Yargı'nın bu talebi yerine getirildi.
Iğdır'da 112 Acil Çağrı Merkezi görevlilerinden Atatürk portresi isteyen 87 yaşındaki Latife Yargı'nın bu talebi yerine getirildi.
Topçular Mahallesi'nde yaşayan Yargı, 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayarak evinde Atatürk portesi olmadığını söyledi.
Kendisine portre getirilmesini isteyen kadının talebine kayıtsız kalmayan görevliler harekete geçti.
Yargı'yı evinde ziyaret eden görevliler, aldıkları Atatürk portesini hediye etti.
Yargı da okuduğu Atatürk şiiriyle 112 Acil Çağrı Merkezi ekibine teşekkür etti.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Hüseyin Yıldız