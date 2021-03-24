112 Acil Çağrı Merkezinden Atatürk portresi isteyen kadının isteği yerine getirildi
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

112 Acil Çağrı Merkezinden Atatürk portresi isteyen kadının isteği yerine getirildi

24.03.2021 20:05 | Son Güncelleme: 24.03.2021 20:27

Iğdır'da 112 Acil Çağrı Merkezi görevlilerinden Atatürk portresi isteyen 87 yaşındaki Latife Yargı'nın bu talebi yerine getirildi.

Iğdır'da 112 Acil Çağrı Merkezi görevlilerinden Atatürk portresi isteyen 87 yaşındaki Latife Yargı'nın bu talebi yerine getirildi.

Topçular Mahallesi'nde yaşayan Yargı, 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayarak evinde Atatürk portesi olmadığını söyledi.

Kendisine portre getirilmesini isteyen kadının talebine kayıtsız kalmayan görevliler harekete geçti.

Yargı'yı evinde ziyaret eden görevliler, aldıkları Atatürk portesini hediye etti.

Yargı da okuduğu Atatürk şiiriyle 112 Acil Çağrı Merkezi ekibine teşekkür etti.

112 Acil Çağrı Merkezinden Atatürk portresi isteyen kadının isteği yerine getirildi
112 Acil Çağrı Merkezinden Atatürk portresi isteyen kadının isteği yerine getirildi
112 Acil Çağrı Merkezinden Atatürk portresi isteyen kadının isteği yerine getirildi
112 Acil Çağrı Merkezinden Atatürk portresi isteyen kadının isteği yerine getirildi

Kaynak: Anadolu Ajansı / Hüseyin Yıldız

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Ömer Çelik Meral Akşener Süleyman Soylu Erkan Kandemir
Magazin Esra Erol Hande Erçel Binnur Kaya Berrak Tüzünataç
Spor Ali Koç Erol Bulut Ozan Tufan Fatih Terim Bülent Uygun
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Adana Dolar
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: 112 Acil Çağrı Merkezinden Atatürk portresi isteyen kadının isteği yerine getirildi - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 24.3.2021 20:28:12. #1.14#
title