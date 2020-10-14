112 Acil'den yardım isteyen kadın öldürüldü, zanlı intihar etti
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112 Acil'den yardım isteyen kadın öldürüldü, zanlı intihar etti

14.10.2020 21:44 | Son Güncelleme: 14.10.2020 21:54
112 Acil'den yardım isteyen kadın öldürüldü, zanlı intihar etti

DÜZCE'de, Mahide Güneş Ünal'ı (25) tabancayla vurarak öldüren Kemal Anıl Şenol (30), başına dayadığı aynı silahı ateşleyerek intihar etti.

DÜZCE'de, Mahide Güneş Ünal'ı (25) tabancayla vurarak öldüren Kemal Anıl Şenol (30), başına dayadığı aynı silahı ateşleyerek intihar etti. Mahide Güneş Ünal'ın, olaydan kısa bir süre önce 112 Acil'i arayarak yardım istediği, polis ekiplerinin olay yerine gittiği sırada cinayetin meydana geldiği öğrenildi.

Olay, saat 19.30 sıralarında Çamlıevler Mahallesi 7. Cadde üzerinde bulunan bir apartmanda meydana geldi. Kemal Anıl Şenol, iddiaya göre kendisinin kaldığı evde Mahide Güneş Ünal'ı tabancayla vurarak öldürdü. Kemal Anıl Şenol, daha sonra tabancayı başına dayayıp ateşledi. Silah sesini duyanların haber vermesi üzerine olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekipleri, ağır yaralanan Kemal Anıl Şenol'u Düzce Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi'ne kaldırdı. Kemal Anıl Şenol yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

İddiaya göre, Mahide Güneş Ünal'ın olaydan kısa bir süre önce 112 Acil Çağrı Merkezini arayarak bir evde kapalı tutulduğunu ve kurtarılmasını istedi. İhbar üzerine olay yerine polislerin hareket ettiği ancak bu sırada Mahide Güneş Ünal'ın öldürüldüğü öğrenildi. 

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.


112 Acil'den yardım isteyen kadın öldürüldü, zanlı intihar etti
112 Acil'den yardım isteyen kadın öldürüldü, zanlı intihar etti

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Tezcan SOLMAZ

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