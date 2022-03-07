112 Acil'den şehit annelerine Kadınlar Günü sürprizi - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

SAĞLIK

TÜMÜ
Haberi Paylaş

112 Acil'den şehit annelerine Kadınlar Günü sürprizi

İhlas Haber Ajansı - Yerel
 - Güncelleme:
112 Acil'den şehit annelerine Kadınlar Günü sürprizi

Eskişehir İl Ambulans Servisi kadın personelleri, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü adına şehit anneleri evlerinde ziyaret ederek hediyeler verdi.

ESKİŞEHİR (İHA) - Eskişehir İl Ambulans Servisi kadın personelleri, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü adına şehit anneleri evlerinde ziyaret ederek hediyeler verdi.

Acil Servis çalışanı kadın personeller, Dünya Kadınlar Gününde şehit annelerini unutmadı. Şehit annelerini evlerinde ziyaret ederek kendi el emekleri ile hazırladıkları hediyeleri takdim eden kadın personeller, hediyeleri iyi günde kullanmalarını dilediler. Hal hatır sormayı da ihmal etmeyen personeller, şehit annelerine yalnız olmadıklarını hatırlattılar. Şehit anneleri, yüzlerinin biraz olsun gülmesini sağlayan personellere teşekkürlerini ileterek çok mutlu olduklarını belirttiler.

"Erkekler nöbeti kadınlardan devralacak"

Ayrıca Eskişehir İl Ambulans Servisi'nin Türkiye'de ve Dünya'da sağlık alanında ilk uygulaması olarak 8 Mart Dünya Kadınlar Gününde tüm Acil Sağlık hizmetlerinde erkekler nöbeti kadınlardan devralacak. - ESKİŞEHİR

112 Acil'den şehit annelerine Kadınlar Günü sürprizi

112 Acil'den şehit annelerine Kadınlar Günü sürprizi

112 Acil'den şehit annelerine Kadınlar Günü sürprizi

112 Acil'den şehit annelerine Kadınlar Günü sürprizi

112 Acil'den şehit annelerine Kadınlar Günü sürprizi

112 Acil'den şehit annelerine Kadınlar Günü sürprizi

İhlas Haber Ajansı - Yerel

Eskişehir, Ambulans, Şehit, 112, Yerel, Haberler

title