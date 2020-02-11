112 Acil çağrı personeli Vali Yazıcı'yı ziyaret etti

11.02.2020 15:17 | Son Güncelleme: 11.02.2020 15:17

11 Şubat tarihinde kutlanan 112 günü nedeniyle Balıkesir 112 Acil Çağrı Merkezinde bulunan birim temsilcileri Vali Ersin Yazıcı'yı ziyaret etti.



Vali Ersin Yazıcı, '112 Günü' nedeniyle 112 Acil Çağrı Merkezi heyetini kabul etti. Vali Yazıcı'nın makamındaki ziyarette 112 Acil Çağrı Merkezi Müdürü Tamer Eroğlu ile ambulans, itfaiye, polis, AFAD, jandarma ve orman yangın ihbar temsilcileri yer aldı. Kabullerinden dolayı Vali Ersin Yazıcı'ya teşekkür eden 112 Acil Çağrı Merkezi Müdürü Tamer Eroğlu, 112 Acil Çağrı Merkezi faaliyetleri hakkında bilgiler verdi.



Vali Yazıcı, "Saniyeler dahi çok önemli"



Ziyaretten duyduğu memnuniyeti ifade eden ve '11 Şubat 112 Günü'nü tebrik eden Vali Ersin Yazıcı, '112 Acil Çağrı Merkezinin hayata geçirilmesiyle, kurumlar arasındaki koordinasyonun hızlı ve etkin bir şekilde temin edildiğini, dolayısıyla olası hadiselere müdahale konusunda ciddi bir zaman ve kaynak tasarrufu sağlandığını söyledi. Tek numara acil çağrı sisteminin önemini vurgulayan Vali Yazıcı, 112 hepimizin bildiği gibi hayat kurtarıyor. Hayat kurtarırken de dakikalar bazen de saniyelerin dahi önemli olduğunu ifade etti.



'112 Acil Çağrı Merkezinin gereksiz meşgul edilmemesi gerektiğini belirten Vali Yazıcı, "112 Acil Çağrı Hattının gereksiz meşgul edilmesi zaman ve işgücü kaybına yol açmakta daha önemlisi gerçek acil vakalara ulaşmakta sorun oluşturmaktadır. 112 Acil Hattını gereksiz aramayalım ki canlar kurtulsun. Bu herkes için büyük bir sorumluluk ve aynı zamanda büyük bir mesuliyettir" ifadelerini kullandı. - BALIKESİR

Kaynak: İHA