'112 Acil Çağrı Merkezi' sayısı 70'e ulaştı
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'112 Acil Çağrı Merkezi' sayısı 70'e ulaştı

27.02.2021 13:58 | Son Güncelleme: 27.02.2021 14:02
'112 Acil Çağrı Merkezi' sayısı 70'e ulaştı

'112 Acil Çağrı Merkezi' sayısı 70'e ulaştıİÇİŞLERİ Bakanlığı, vatandaşların acil durumlarda sadece 112'yi arayarak acil yardım isteyecekleri '112 Acil Çağrı Merkezi' sayısının 70'e ulaştığını duyurdu.

'112 Acil Çağrı Merkezi' sayısı 70'e ulaştı

İÇİŞLERİ Bakanlığı, vatandaşların acil durumlarda sadece 112'yi arayarak acil yardım isteyecekleri '112 Acil Çağrı Merkezi' sayısının 70'e ulaştığını duyurdu.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, "Bu ay Kilis, Çankırı, Çorum, Gümüşhane, Osmaniye, Kastamonu, Kars, Gaziantep, Muş, Karabük, Artvin, Malatya, Tunceli, Elazığ, Iğdır, Bayburt, Aydın 112 Acil Çağrı Merkezleri devreye alındı. Vatandaşlarımızın acil durumlarda sadece 112'yi arayarak acil yardım isteyecekleri 112 Acil Çağrı Merkezlerimizin sayısı 70'e ulaştı. Yakında 81 illimizde telefonun diğer ucunda size yardım etmek için bekliyor olacağız" denildi.

ANKARA,


Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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