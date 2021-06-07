112 Acil Çağrı Merkezi'nin İlk Çağrı Alımı Vali Kemal Çeber Tarafından Yapıldı

112 Acil Çağrı Merkezi, gerekli teknik altyapının ve personel eğitimlerinin tamamlanmasının ardından hizmet vermeye başladı.

112 Acil Çağrı Merkezi, gerekli teknik altyapının ve personel eğitimlerinin tamamlanmasının ardından hizmet vermeye başladı.

İçişleri Bakanlığımızca tüm acil çağrıların tek numara ve merkezden karşılanarak sevk ve koordine edilmesi amacıyla 81 ilde hayata geçirilecek "112 Acil Çağrı Merkezi", Rize Merkez Güneysu Karayolu üzerindeki yeni binasında hizmet vermeye başladı.

Merkezde incelemelerde bulunan Vali Kemal Çeber, 112 Acil Çağrı Merkezine gelen ilk çağrıya cevap vererek ilgili birime yönlendirdi. Vali Çeber, daha sonra hizmet binasındaki diğer birimleri gezerek ilgili birim amirlerinden bilgi aldı.

Vali Çeber, burada yaptığı açıklamada, artık çağrı hizmeti veren 7 kurumu (112, 122, 155, 110, 156, 158, 177 ) bir çatı altında toplandıklarını söyledi.

112 Acil Çağrı Merkezinin, acil çağrı hizmetleri sunan dünyadaki en gelişmiş sistemlerden birine sahip olduğuna ifade eden Vali Çeber, "Bu kadar acil çağrı merkezi numarasını bir çatı altında birleştirdiğimizde kurumlar arası eşgüdüm ve koordinasyonu üst düzeyde sağladık. Vatandaşlarımız açısından en önemlisi, bir sürü numarayı kafasında tutmasına gerek kalmadan sadece 112'yi arayabilecek. Bu kirlilikten insanlarımızı kurtarmış olduk.

Ayrıca kurulan bu sistemler, eğitimli personelimiz ve tüm çağrıların tek elde toplanması ile birlikte gelen çağrılar çok daha hızlı cevap vererek olaylara çok daha kısa sürede müdahale edebileceğiz. " dedi.

Vali Çeber, konuşmasının devamında asılsız ihbarlarında yoğunluğuna dikkat çekerek, " Geçen yıl 7 kurumumuz yaklaşık 465 bin çağrı aldı. Bu çağrıların yaklaşık 170 bini asılsız çağrı. Yani yüzde 36'sı. Asılsız çağrıyı yapan ve bunu kültür edinenler var. Garip bir durum. Öyle vatandaşlar var. Asılsız çağrı uzmanı. 100 tane yapıyor bunu. Bir ayda 100 kere şu öldü, şu kaçtı ve şu trafik kazası yaptı gibi. Bu tip vatandaşlarımızla ilgili de hukuki süreçler işletilecek. Saniyelerin önemli olduğu bu acil çağrı hizmetleri anlamında duyarlılık rica ediyoruz. Gerçek acil çağrılar için bu numaraların kullanılmasını istiyoruz. Bu süre içerinde bir yakınımız ve sevdiğimizi Allah korusun kaybetmiş oluruz. Zamanında oraya ulaşılmasını engelleyebiliriz. Bu konuda vatandaşlarımızdan duyarlı olmalarını istiyoruz. " İfadelerini kullandı.

İçişleri Bakanlığı İller İdaresi Genel Müdür Yardımcısı Nurtaç Arslan ise Haziran sonu itibarıyla 81 ilin tamamında acil çağrıların tek merkezden yönetileceği 112 Acil Çağrı Merkezlerini devreye almayı planladıklarını kaydetti.

Düzenlenen programa, Rize Valisi Kemal Çeber'in yanı sıra Rize Belediye Başkanı Rahmi Metin, Vali Yardımcıları Gülhani Ozan Sarı, Bayram Sağır, ve Sedat Sezik, Emniyet Müdürü Nurettin Gökduman, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Hakan Dedebağı, İçişleri Bakanlığı İller İdaresi Genel Müdür Yardımcısı Nurtaç Arslan ve kurum müdürleri katıldı.

Kaynak: Habermetre