112 Acil Çağrı Merkezi'nin faaliyete geçtiği il sayısı 58'e ulaştı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

112 Acil Çağrı Merkezi'nin faaliyete geçtiği il sayısı 58'e ulaştı

30.01.2021 12:59 | Son Güncelleme: 30.01.2021 13:02
112 Acil Çağrı Merkezi'nin faaliyete geçtiği il sayısı 58'e ulaştı

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, acil durumda tek numarayla ulaşılabilecek Acil Çağrı Merkezleri'nin 58 ilde aktif durumda olduğunu bildirdi.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, acil durumda tek numarayla ulaşılabilecek Acil Çağrı Merkezleri'nin 58 ilde aktif durumda olduğunu bildirdi.

Soylu, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, şu ifadelere yer verdi:

"Bu hafta Çorum, Gümüşhane ve Osmaniye'de 112 Acil Çağrı Merkezleri devreye alındı. Acil durumda tek numarayla ulaşabileceğimiz Acil Çağrı Merkezlerimiz, şuan 58 ilde aktif durumda. Yakında tüm Türkiye'de acil durumda tek numara 112 olacak."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Cankut Taşdan

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Ali Çelebi Özcan Özel Selçuk Özdağ Zehra Zümrüt Selçuk
Magazin Cemal Hünal Guy Ritchie Acun Ilıcalı Serenay Sarıkaya
Spor Ersun Yanal Abdullah Avcı Rıza Çalımbay Nihat Özdemir Marcel Tisserand
Tüm Haberler Ankara İstifa Beşiktaş Gaziantep
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: 112 Acil Çağrı Merkezi'nin faaliyete geçtiği il sayısı 58'e ulaştı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 30.1.2021 13:02:43. #1.14#
title