04.09.2019 18:16

112 acil çağrı merkezi ile GAMER hizmete girdi

ZONGULDAK'ta 112 Acil Çağrı Merkezi ile Güvenlik ve Acil Durumlar Koordinasyon Merkezi (GAMER) hizmete girdi.

İçişleri Bakanlığı tarafından tüm acil durum numaralarının 112 Acil Çağrı Merkezi Yönetmeliği çerçevesinde 112 çatısı altında tek numara uygulaması Zonguldak'ta hayata geçti. Mithatpaşa Mahallesi 69 Ambarları mevkiindeki yeni yapılan hizmet binasında sağlık, itfaiye, 112 ve AFAD 112 Acil Çağrı Merkezi'nde artık tek numara üzerinden hizmet verilmeye başlandı. Vatandaşlar tarafından 112 Acil Çağrı numarasına gelen ihbarlar önce çağrı merkezindeki İç İşleri Bakanlığı personeline aktarılıyor. Ardından gelen ihbar, yetkili birim ya da birimlere yönlendiriliyor.

Zonguldak Valisi Erdoğan Bektaş, 112 Acil Çağrı Merkezi ile Güvenlik ve GAMER hizmet binasını ziyaret ederek incelemelerde bulundu. Çağrı merkezinin hayata geçmesiyle daha profesyonel hizmet verileceğine dikkat çeken Vali Erdoğan Bektaş, 'Her birimin ayrı bir çağrı merkezi olduğunda bir zaman kaybı yaşanıyordu. Koordinasyon gerektiği için ayrı bir efor sarf ediliyordu. Burada ciddi bir bilişim altyapısı var. Yaklaşık 7-8 kurumu tek çatı altında organize etmek kolay değil. Önce 112 ile başladık, daha sonra 110 ile devam ediyor. Daha sonra diğer kurumlar başlayacak. Artık hangi acil çağrıyı ararsanız arayın 112 çalacak ve karşınızda İçişleri Bakanlığı personeli olacak. Burada güzel bir iş yapıldı. Emeği geçenlere teşekkür ediyoruzö dedi.

Kaynak: DHA