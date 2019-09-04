112 Acil Çağrı Merkezi ile GAMER hizmete alındı

04.09.2019 14:32

Zonguldak'ta, 112 Acil Çağrı Merkezi ile Güvenlik ve Acil Durumlar Koordinasyon Merkezi (GAMER) hizmete alındı.

İçişleri Bakanlığının 112 Acil Çağrı Merkezi Yönetmeliği çerçevesinde tüm acil numaraların "112" çatısı altında birleştirilmesinin ardından tek numara uygulamasının hayata geçirildiği Zonguldak'ta 112 Acil Çağrı Merkezi ile GAMER kuruldu.

Mithatpaşa Mahallesi 69 Ambarları mevkisindeki merkezde bir araya getirilen sağlık, itfaiye ve 112 hattı üzerinden kendilerine yönlendirilen çağrıları cevaplayan görevliler, vatandaşlardan gelen sorun, şikayet ve vaka bilgisini ilgili birim ya da birimlere yönlendiriliyor.

Zonguldak Valisi Erdoğan Bektaş, kurulan merkezi ziyaret ederek yetkililerden bilgi aldı.

Kurumların kendi çağrı merkezlerini oluşturduğunu belirten Bektaş, "Bir zaman kaybı yaşanıyordu. Koordinasyon gerektiği için ayrı bir efor sarf ediliyordu. Burada ciddi bir bilişim altyapısı var. Yaklaşık 7-8 kurumu tek çatı altında organize etmek kolay değil. Önce 112 ile başladık, daha sonra 110 ile devam ediyor. Daha sonra diğer kurumlar başlayacak. Artık hangi acil çağrıyı ararsanız arayın 112 çalacak ve karşınızda İçişleri Bakanlığı personeli olacak. Burada güzel bir iş yapıldı. Emeği geçenlere teşekkür ediyoruz." diye konuştu.

Kaynak: AA