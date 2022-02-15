112 Acil Çağrı Merkezi çalışanlarına çağrı merkezi uzmanlığı eğitimi verildi - Haberler
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112 Acil Çağrı Merkezi çalışanlarına çağrı merkezi uzmanlığı eğitimi verildi

AA, Gökhan Balcı - Güncel
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112 Acil Çağrı Merkezi çalışanlarına çağrı merkezi uzmanlığı eğitimi verildi

Edirne Valiliği 112 Acil Çağrı Merkezi çalışanlarına "Sesim Mesleğim, Senin Desteğin" Projesi kapsamında çağrı merkezi uzmanlığı eğitimi verildi.

Edirne Valiliği 112 Acil Çağrı Merkezi çalışanlarına "Sesim Mesleğim, Senin Desteğin" Projesi kapsamında çağrı merkezi uzmanlığı eğitimi verildi.

Trakya Kalkınma Ajansı işbirliğinde düzenlenen proje kapsamında 112 Acil Çağrı Merkezi'nde görev yapan 65 personele, üç grup halinde 6 gün boyunca alan uzmanı Çağrı Gülsoy tarafından çağrı merkezi uzmanlığı eğitimi verildi.

Eğitim ile çağrı merkezi çalışanlarının mesleki gelişiminin desteklenmesi ve sunulan hizmetin kalitesinin artması hedefleniyor.

AA / Gökhan Balcı - Güncel

Edirne Valiliği, Trakya Bölgesi, 112 Acil Çağrı, Güncel, Haberler

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