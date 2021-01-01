112 Acil Çağrı Merkezi çalışanları yeni yıla "konser" jestiyle girdi

Manisa'da 112 Acil Çağrı Merkezi'nde (AÇM) nöbetçi personel, yeni yılı "mini konser" jestiyle karşıladı.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını dolayısıyla 2020'yi yoğun bir şekilde çalışarak geçiren, yeni yıla da mesaide giren merkez personeli için Saruhanlı ilçesindeki bir lisenin felsefe öğretmeni Hüseyin Türker bağlama eşliğinde mini konser verdi.

Merkezdeki iş akışını aksatmadan yapılan etkinlikte Hüseyin Türker, bağlama çalıp, türküleri seslendirirken, merkezde görevli personel de gelen çağrıları karşıladı. Acil çağrı görüşmeleri sona eren 112 AÇM çalışanları, zaman zaman Türker'in seslendirdiği türkülere eşlik etti.

Etkinliği organize eden Vali Yardımcısı Mevlüt Özmen, 2020'yi fedakarca çalışan ve yılbaşı gecesi mesaisi için gönüllü olan personele teşekkür etmek için böyle bir jest düşündüklerini belirterek, "Onların yaptığı bu fedakarlığa karşılık bir teşekkür olsun diye böyle etkinlik düşündük. Yeni bir yılı karşılıyoruz, bu günü unutmasınlar istedik." dedi.

Konseri veren Türker de çağrı merkezinde konser vererek değişik bir deneyim yaşadığını belirterek, "Vali yardımcımız 'böyle bir sürpriz yapar mısın' diye sordu. Ben de neden olmasın dedim. Sonuçta buradaki personel aylardır, bizim için fedakarca çalışıyor. Bu yüzden işi icra etmek bizim için bir görevdir." diye konuştu.

Çağrı merkezi çalışanı Kazım Birtane de düzenlenen etkinlikten büyük memnuniyet duyduklarını dile getirerek, "Güzel bir sürpriz oldu, bütün arkadaşlara moral oldu. Pandemiden dolayı çok yoğunduk, çağrılar çok fazlaydı, düşünüp hayata geçiren herkese teşekkür ederiz." ifadelerini kullandı.

Çağrı merkezinde 65 arkadaşıyla beraber mesai yaptığını aktaran Muhammet Akdeniz de yalnız olmadıklarını hissettiklerini, düzenlenen etkinliğin motivasyonlarını arttırdığını kaydetti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ahmet Bayram