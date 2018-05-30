112 Acil Çağrı Merkezi Bayramında Hizmete Açılacak
SİVAS (AA) – Sivas'ın Şarkışla ilçesinde yapımı tamamlanan 112 Acil Çağrı Merkezi, Ramazan Bayramında hizmet vermeye başlayacak.
SİVAS (AA) – Sivas'ın Şarkışla ilçesinde yapımı tamamlanan 112 Acil Çağrı Merkezi, Ramazan Bayramında hizmet vermeye başlayacak.
Şarkışla Kaymakamı Akif Pektaş, yapımı tamamlanan 112 Acil Çağrı Merkezinde incelemede bulunarak, Sağlık Müdürü Cihat Özdamar'dan çalışmalar hakkında bilgi aldı.
Kaymakam Pektaş, 112 Acil Çağrı Merkezinin Ramazan Bayramında hizmete açılacağını söyledi.