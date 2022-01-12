112 Acil Çağrı dizisi gerçek mi? TRT 1 112 Acil Çağrı kurgu mu? Ne zaman, hangi gün, saat kaçta? Sunucu kim?

112 Acil Çağrı dizisi gerçek mi, kurgu mu? sorusunun yanıtı merak edilen konular arasında yer alıyor. İçişleri Bakanlığı'nın destekleriyle yapılan program, gerçek olaylara yer veriyor. Birbirlerinden farklı konularda destek almak isteyen vatandaşların çağrılarının derlendiği TRT 1 112 Acil Çağrı ne zaman, hangi gün, saat kaçta?

112 ACİL ÇAĞRI NE ZAMAN?

Program ilk kez 22 Aralık Çarşamba gününden itibaren TRT 1'de "112 Acil Çağrı" programıyla ekranlara geldi. Hafta içi her çarşamba günü yayınlanmaktadır. Murat Serezli'nin sunumuyla haftada bir gün ekranlara gelecek olan "112 Acil Çağrı" ilk bölümüyle 22 Aralık Çarşamba akşamında yayınlanmıştır ve saat 20.00'de TRT 1'de izleyiciyle buluşmakta.

112 ACİL ÇAĞRI DİZİSİ GERÇEK Mİ?

112 Acil Çağrı Merkezi operatörlerinin yanıtladıkları acil durum ihbarlarının hikâyesi, "112 Acil Çağrı" programıyla TRT 1 ekranlarına taşınacak. Yaşanılan gerçek olaylar tamamen aslına uygun olarak 22 Aralık Çarşamba gününden itibaren TRT 1'de "112 Acil Çağrı" programıyla ekranlara gelecek. Program bir senaryolaştırma sonrası çekilen gerçek hikayelerden oluşmaktadır.

KONUSU

Acil çağrılara verilen yanıtlar, olay yerine yönlendirilen acil yardım ekipleri, kimi zaman korkudan dili tutulmuş insanları telefonda sakinleştirerek doğru yönlendirmeyle yapılan yardımlar, yardım ekipleri olay yerine ulaşana kadar çağrı operatörlerinin yardıma muhtaç kişilere sadece telefon vasıtasıyla verdikleri psikolojik destek ve güven, kimi zaman verilen anlık bir kararla kurtarılan hayatlar…

Acil çağrı merkezlerine gelen tuhaf ve gülümseten çağrıların yer aldığı ihbarlar da programda yerini alacak. Gerçek birer görünmez kahraman olan acil çağrı operatörlerinin, mesleğine ve geçirmekte olduğu vardiyaya dair görüşleri, yaşadıkları duygusal anlar, işlerinin zor ve ilginç tarafları da programda izleyicilerle paylaşılacak.

112 ACİL ÇAĞRI OYUNCULARI

Murat Serezli'nin sunumuyla haftada bir gün ekranlara gelecek olan "112 Acil Çağrı" ilk bölümüyle 22 Aralık Çarşamba akşamı saat 20.00'de TRT 1'de izleyiciyle buluşacak.

112 ACİL ÇAĞRI SUNUCUSU MURAT SEREZLİ KİMDİR?

Esat Murat Serezli (d. 3 Ekim 1969), Türk sinema ve dizi oyuncusu. Tiyatro ve sinema sanatçıları Metin Serezli ve Nevra Serezli'nin oğludur. Mimar Sinan Üniversitesi Mimarlık Bölümünde okudu. Okul yıllarından itibaren 3D Animasyon, bilgisayar programcılığı, seslendirme ve yönetmenlik yaptı.

HAYATI VE BİYOGRAFİSİ

İstanbul'da doğan Murat Serezli, tiyatro/sinema sanatçıları Metin Serezli ve Nevra Serezli'nin oğludur. Mimar Sinan Üniversitesi Mimarlık Bölümü'nde okuyan Serezli, okul yıllarının en başından itibaren, 12 yıl boyunca 3D Animasyon, görsel-özel-efekt, bilgisayar programcılığı, seslendirme ve yönetmenlik yaptı. Kamera arkası alanda çalışırken, bir yandan oynadığı çok başarılı reklam filmleriyle kamera önünde de dikkat çekmeye başladı. Büyük bir TV kanalında devam ettiği animasyon/yönetmenlik/seslendirme görevi 2005'de sona erdikten sonra, tamamen oyunculuk ve sunuculuk yapmaya yöneldi. Yıllar içinde hem komedi hem drama, farklı birçok türde onlarca sinema filmi, dizi ve sitcom'daki oyunculuklarının ardından 2015 yılında kendi sinema filmini de yönetti. Reklam seslendirmesi ve özel gecelerdeki sunuculuklarını da yıllardır devam ettiren sanatçı, ekran önünde ise 100 bölüm boyunca Prime-Time yarışma programı "Kapanmadan Kazan"ı (2013) sunmuştur. Son yıllarda ise, Dağ 2 filminin başrolündeki performansıyla büyük beğeni alan aktör, Nisan 2017'den beri başarılı dizi SAVAŞÇI'nın başrolünde oynamaktadır.

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