111 Yaşındaki Suriyeli Kürt Göçmenin Son Arzusu

111 Yaşındaki Suriyeli Kürt Göçmenin Son Arzusu

Kobani'de doğan ve ailesiyle Suriye'deki savaştan kaçıp Yunanistan'a geçmeyi ve burada iltica statüsü kazanmayı başaran 111 yaşındaki Leyla Saleh'in artık tek arzusu Almanya'daki torunlarının yanına varabilmek.

Kobani'de doğan ve ailesiyle Suriye'deki savaştan kaçıp Yunanistan'a geçmeyi ve burada iltica statüsü kazanmayı başaran 111 yaşındaki Leyla Saleh'in artık tek arzusu Almanya'daki torunlarının yanına varabilmek. Ancak bir problem var.

Author: avatareuronews-tr

Tags: Göçmenlerin uzun yolculuğu Posted: 16 mei 2018

Kaynak: Euronews.com

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