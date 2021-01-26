111 yaşındaki Fatma Nine, Atatürk'ü görüşünü heyecanla anlattı
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111 yaşındaki Fatma Nine, Atatürk'ü görüşünü heyecanla anlattı

26.01.2021 14:18 | Son Güncelleme: 26.01.2021 14:22
111 yaşındaki Fatma Nine, Atatürk'ü görüşünü heyecanla anlattı

GAZİANTEP'in İslahiye ilçesinde yaşayan 111 yaşındaki Fatma Tıraş, Mustafa Kemal Atatürk'ü tren ile ilçedeki Fevzipaşa Garı'na geldiğinde gördüğünü heyecanla anlattı.

GAZİANTEP'in İslahiye ilçesinde yaşayan 111 yaşındaki Fatma Tıraş, Mustafa Kemal Atatürk'ü tren ile ilçedeki Fevzipaşa Garı'na geldiğinde gördüğünü heyecanla anlattı.

Türkbahçe Mahallesi'nde 6 çocuk annesi ve 38 torunu bulunan Fatma Tıraş, Atatürk'ün Fevzipaşa Garına geldiği günü hatırladığını söyledi. Atatürk'ün gara geldiğini ve 2 saat mola verdiğini heyecanla analtan Fatma Tıraş, "10 yaşında vardım ve kalabalıkta boyum yetmeyince bir taş getirip üzerine çıkıp, Atatürk'ü vagonun penceresinde gördüm. Atatürk mavi gözleriyle etrafa bakıyordu, insanları selamlıyordu. Tren 2 saat kadar kaldıktan sonra hareket eti. Atatürk'ü çok seviyorum" dedi.


111 yaşındaki Fatma Nine, Atatürk'ü görüşünü heyecanla anlattı
111 yaşındaki Fatma Nine, Atatürk'ü görüşünü heyecanla anlattı
111 yaşındaki Fatma Nine, Atatürk'ü görüşünü heyecanla anlattı
111 yaşındaki Fatma Nine, Atatürk'ü görüşünü heyecanla anlattı
111 yaşındaki Fatma Nine, Atatürk'ü görüşünü heyecanla anlattı
111 yaşındaki Fatma Nine, Atatürk'ü görüşünü heyecanla anlattı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Kadir ÇELİK

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