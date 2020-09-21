111 hizmetli ve 19 güvenlik görevlisi için mülakat yapıldı
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111 hizmetli ve 19 güvenlik görevlisi için mülakat yapıldı

Toplum Yararına Program kapsamında, Muğla'nın Milas ilçesi genelindeki okullarda 9 ay boyunca temizlik ve güvenlik görevlisi olarak çalıştırılmak üzere 130 kişi alınması için çalışma başlatıldı.

111 hizmetli ve 19 güvenlik görevlisi için mülakat yapıldı
21.09.2020 14:37 | Son Güncelleme: 21.09.2020 14:40

Toplum Yararına Program kapsamında, Muğla'nın Milas ilçesi genelindeki okullarda 9 ay boyunca temizlik ve güvenlik görevlisi olarak çalıştırılmak üzere 130 kişi alınması için çalışma başlatıldı. İş için başvuruda bulunan 305 kişi Milas Halk Eğitim Salonu'nda mülakat yapıldı.

İŞKUR aracılığı ile gerçekleştirilen TYP başvuruları başladı. Milas'ta okullarda temizlik görevlisi olarak 111, güvenlik görevlisi olarak ise 19 kişi olmak üzere toplam 130 kişilik bir kontenjan belirlendi. 232 kişi temizlik görevlisi, 73 kişi ise güvenlik görevlisi olabilmek için başvuruda bulundu. Yapılan başvuruların ardından Milas Halk Eğitim Merkezi'nde mülakat yapıldı. İŞKUR Muğla İl Müdürlüğü'nden iki, Milas İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü'nden ise bir kişinin görev aldığı heyet, başvuru yapanları mülakata tabi tuttu. Başvuruda bulunanlar mülakat salonuna 1'er 1'er alındı. Başvuru sayısı nedeniyle Milas Halk Eğitim Merkezi önünde kalabalık oluşurken, mülakattan geçerek göreve başlayacak olanların asgari ücret alacağı öğrenildi. - MUĞLA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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