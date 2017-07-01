Yalova'nın Altınova ilçesine bağlı Fevziye köyünde düzenlenen 111. Geleneksel Tarihi Yalova Fevziye Yağlı Güreşleri'nde sona erdi.



Gazanfer Bi·lge Spor Tesisleri'nde düzenlenen organizasyona 50'si başpehlivan, 500 güreşçi katıldı. Başpehlivanlık mücadelelerinin finalinde İsmail Balaban ve Orhan Okulu karşılaştı. Rakibini yenen Orhan Okulu başpehlivan oldu.



Okulu'ya kemerini Yalova Vali Vekili Yıldırım Uçar ile Güreş Ağası Orbay Tuna verdi.



Güreş ağası Tuna, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Türkiye'nin en eski yağlı güreş organizasyonlarından olan Geleneksel Tarihi Yalova Fevziye Yağlı Güreşleri'nin gelenek ve göreneklerin yaşatılması, gelecek kuşaklara aktarılmasında büyük bir öneme sahip olduğunu vurgulayarak, şöyle konuştu:



"Her yıl 10 binlerce güreşseveri konuk eden Fevziye köyü, güreşe verdiği önemi, olimpiyat şampiyonu güreşçi Gazenfer Bilge'yi Türk sporuna kazandırarak göstermiştir. Geleneksel Tarihi Yalova Fevziye Yağlı Güreşleri'ne bu yıl, Recep Kara, Orhan Okulu, Fatih Atlı, İsmail Balaban, Mehmet Yeşil Yeşil gibi er meydanlarında ünlü 50 civarında baş pehlivan ve toplamda 500'ün üzerinde pehlivan katıldı. Organizasyonumuz, Kırkpınar öncesi, sezonun en büyük organizasyonlarından birisi olarak kabul ediliyor. Kıran kırana geçecen, zorlu müsabakalara sahne olan Fevziye Yağlı Güreşleri'ne çok yoğun bir katılım var. Havanın bu kadar sıcak olmasına rağmen güreşe gösterilen ilgi bizi mutlu etmiştir."



Altınova Kaymakamı Zafer Engin de ata sporu olan güreşin bölgelerinde çok sevilen bir spor olduğunu belirtti.



Engin, güreşlere ilginin çok fazla olduğunu belirterek, "Türkiye'nin değişik bölgelerinden pehlivanlarımız buraya geldi. 500'ü aşkın pehlivan burada güreşti. Bu organizasyonda emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Hava sıcak olmasına rağmen katılım çok iyi." ifadelerini kullandı.