1100 TL e devlet başvurusu sorgulama nasıl yapılır?

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, tam kapanma ve diğer destekler ile ilgili açıklama yaparak 2 milyon aileye 1100 TL yardım yapılacağını açıkladı. Peki, Tam kapanma pandemi yardımı 110 TL e devlet başvuru ekranı açıldı mı? 1100 TL başvurusu sorgulama nasıl yapılır?

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, tam kapanma ve diğer destekler ile ilgili açıklama yaptı. Bakan Derya Yanık, "2 milyonu aşkın haneye, hane başı 1100 lira 'Tam Kapanma Sosyal Yardım Programı' ödemesi gerçekleştireceğiz." dedi. Peki, 1100 TL başvurusu sorgulama nasıl yapılır? Tam kapanma pandemi yardımı 110 TL e devlet başvuru ekranı açıldı mı?

KAÇ KİŞİ 110 TL PANDEMİ YARDIMI ALACAK?

Bu süreçte ihtiyaç sahibi ailelere ilaç gibi gelecek yardımı ise Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık açıkladı. Bakan Yanık, "2 milyonu aşkın haneye, hane başı 1100 lira 'Tam Kapanma Sosyal Yardım Programı' ödemesi gerçekleştireceğiz." ifadelerini kullandı. Yanık, yaşlı ve engelli aylığı ödemelerinin de Tam Kapanma Sosyal Yardım Programı ile beraber yapılacağını bildirdi.

Söz konusu yardım programının Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıflarınca (SYDV) salgın nedeniyle dönemsel ihtiyaç sahibi olduğu değerlendirilen hanelere yönelik, başvuruya gerek olmaksızın yapılacağını aktaran Yanık, şunları kaydetti:

"Bir önceki Sosyal Destek Programımızın başvurularını e-Devlet üzerinden almıştık. Daha önce e-Devlet üzerinden başvurmuş ve ihtiyaç sahibi olduğu SYDV'lerimiz tarafından tespit edilmiş 2 milyonu aşkın haneye, hane başı 1100 lira tutarında 'Tam Kapanma Sosyal Yardım Programı' ödemesi gerçekleştireceğiz."

1100 TL BAŞVURUSU SORGULAMA NASIL YAPILIR?

Aynı dönemde ödemeleri gerçekleştirilen 2022 sayılı Kanun kapsamındaki yaşlı ve engelli aylıklarının da Tam Kapanma Sosyal Yardım Programı ödemeleri ile birlikte yapılacağını bildiren Yanık, Tam Kapanma Sosyal Yardım Programı hak sahipliği durumunun, e-Devlet üzerinden Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığının "Sosyal Yardım Sorgula" başlıklı bölümünden kontrol edilebileceğini anımsattı.

HAK SAHİBİ OLUP OLMADIĞINIZI NASIL ANLAYACAKSINIZ?

Tam Kapanma Sosyal Yardım Programı hak sahipliği durumu, e-Devlet üzerinden Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığının "Sosyal Yardım Sorgula" başlıklı bölümünden kontrol edilebilecek.

1100 TL SOSYAL YARDIM BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

Pandemi sosyal yardım desteği olarak bilinen 1100 TL yardım başvurusu , e-Devlet girişi ile internet üzerinden kolayca gerçekleştirilebilecek.

e-Devlet'te Pandemi Sosyal Destek Başvurusu için TC Kimlik Numaranızın son hanesine göre;

0- Pazartesi

2-Salı

4-Çarşamba

6-Perşembe

8- Cuma günlerinde başvuru yapabilirsiniz.

Cumartesi ve pazar günlerinde ise herhangi bir sınırlama bulunmayıp herkes başvuru yapabilmektedir.

183 MİLYON LİRA İLAVE KAYNAK AKTARILACAK

Öte yandan Bakanlık tarafından destek ödemelerinin, daha önce e-Devlet başvurularında banka hesap bilgisi bulunan kişilerin banka hesaplarına, başvurularında banka hesap bilgisi bulunmayanların ise PTT kartlarına yapılacağı ifade edildi. Hem banka hesap bilgisi bulunmayan, hem de PTT kart kullanmayan kişilerin ise destek ödemeleri, Ramazan Bayramı'na kadar konutlarına teslim edilecek. Bakanlık, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıflarınca destek olunan diğer hanelere desteğin devamı için ayrıca 183 milyon lira ilave kaynak aktarımında bulunacak.

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