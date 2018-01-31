110 Yıllık Verilerle Buğday Fiyatındaki Düşüşü Belirledi

Denizli Pamukkale Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Şaban Nazlıoğlu, 110 yıllık uluslararası emtia fiyat verilerini kullanarak yaptığı çalışmaya göre buğday fiyatlarının düşüşte olduğunu kaydetti.

Pamukkale Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Uluslararası Ticaret ve Finansman Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Şaban Nazlıoğlu, yüksek lisans öğrencisiyle beraber "Kademeli Yapısal Değişmeli Durağanlık Testi" başlıklı bir çalışmaya imza attı. 110 yılık uluslararası emtia fiyat verilerini kullanarak kendi yöntemleri ile fiyatların davranış dinamiklerini analiz ettiklerini belirten Prof. Dr. Şaban Nazlıoğlu, "Yaptığımız çalışmaya göre literatürde bulunanların tersi bir sonuç ortaya çıktı. Literatürdeki bütün çalışmalar şokların geçici olduğunu buluyordu. Yani yükselirler, çıkarlar ve belli bir ortalamada dalgalanırlar. Serilerin dinamiklerine baktığımız zaman aslında şokların kalıcı olduğu gözle görülebiliyordu. Mevcut ampirik yöntemlerin bu dinamikleri yakalama gücünün zayıf olduğunu düşündük ve farklı bir bakış açısıyla konuya yaklaşma gereği hissettik. Nitekim, uluslararası emtia fiyatlarındaki yapısal değişmeleri kademeli olarak açıklayan yaklaşımımız bu bilgiyi doğruladı. Aslında dünyadaki emtia fiyat şoklarının kalıcı olduğu ortaya çıktı" dedi.

Buğday fiyatı düşüş sürecinde

Nazlıoğlu, 110 yıllık verilerin temel konusunun tarım ve tarım piyasaları olduğunu belirterek, "Dünya buğday fiyatları son yıllarda tarihi ortalamaların çok üstünde yükselmişti. Bizim yaptığımız analizde düşüş sürecine girmiş gözüküyor ve normal koşullarda bu seviyelerde devam eder" diye konuştu.

"Petrol varil fiyatları seviyesini korur, altın yatırımcısı zarar etmez"

Yeni yöntemle petrol ve altın için de değerlendirmelerde bulunan Prof. Dr. Nazlıoğlu, "Petrol varil fiyatları 160 dolar seviyelerinden 70 dolar seviyelerine düştü. Bundan önceki yöntemler 120-130 dolar seviyesine çıkacak diyordu. Bizim testimize göre orta vadede 70 dolar seviyelerinin devam edeceği yönünde. Kısa ve orta vadede fiyatlar bu bantta kalır. Altının onsu ise bin 350 dolar seviyesinde devam eder. Altın yatırımcısı zarar etmez" dedi. - DENİZLİ