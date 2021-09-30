110 yaşındaki Dursun Ali Dede uzun yaşamın sırrını her gün yediği bir kaşık tereyağına bağlıyor - Haberler
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110 yaşındaki Dursun Ali Dede uzun yaşamın sırrını her gün yediği bir kaşık tereyağına bağlıyor

İhlas Haber Ajansı / Kenan Akyüz - Haberler | Genel

110 yaşındaki Dursun Ali Dede uzun yaşamın sırrını her gün yediği bir kaşık tereyağına bağlıyor Cumhuriyetin kuruluşuna tanıklık eden, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü de Samsun'da gören 110 yaşındaki Dursun Ali Keskin uzun yaşamanın sırrını her gün yediği bir kaşık organik köy tereyağına bağlıyor.

TRABZON (İHA) - 110 yaşındaki Dursun Ali Dede uzun yaşamın sırrını her gün yediği bir kaşık tereyağına bağlıyor

TRABZON - Cumhuriyetin kuruluşuna tanıklık eden, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü de Samsun'da gören 110 yaşındaki Dursun Ali Keskin uzun yaşamanın sırrını her gün yediği bir kaşık organik köy tereyağına bağlıyor.

Trabzon'un Of ilçesi Balaban Mahallesi'nde yaşayan 110 yaşındaki Dursun Ali Keskin tereyağının yanı sıra soğanı ve zeytini sofrasından eksik etmiyor.

Gençlik yıllarından bu yana tereyağına düşkün olan Keskin, her gün sabahları en az bir kaşık tereyağı yiyor. Önceden 5 tane inekleri olduğunu dile getiren Keskin, tereyağının kendisi için vazgeçilmez bir gıda olduğunu söyledi. 110 yaşında olan Keskin, bu süre zarfında birçok önemli olaya da tanıklık etti. Cumhuriyetin kuruluş kutlamalarına Of'ta katılan Keskin, Samsun'a çalışmak için gittiği yıllarda Atatürk'ü yakından görme fırsatı buldu. Eşi Emine Keskinile 70 yıldır evli olan Dursun Ali Keskin'in 6 çocuğu bulunuyor.

"Tereyağını çok severim"

Tereyağını çok sevdiğini söyleyen Dursun Ali Keskin, "Önceden 5 ineğimiz vardı. Tereyağını çok severim. Her gün mutlaka bir kaşık tereyağı yerim. Gurbetlerde çok çalıştım. Samsun'a çalışmaya gitmiştim. Atatürk vapurla gelmişti. Orada gördüm kendisini. Gençti. Cumhuriyet ilan edildiğinde Of'taydım. Burada kutlamalara katıldım" diye konuştu.

"Hiç boş durmazdı"

Babasının 110 yaşını geçtiğini belirten Nuri Keskin ise "Gurbete giderlerdi. Yanlarında hep soğan, ekmek, zeytin olurdu. Babam her sabah 1 kaşık tereyağı yer. Şuan 110 yaşında hala daha yer. Yayık vurulduğu zaman ondan hemen bir kaşık yerdi. Fakat babam sürekli çalışmış. Hiç boş durmazdı. Hayır işleri yapmıştır. 4 yıl önceye kadar çalışırdı. Doktorlar tereyağı yemeyin diyor ama babamda şeker yok tansiyon yok. Lahana, mısır ekmeğini sever. Şuan prostat ve ciğer sorunları var. Büyük bir sağlık problemi yok" dedi.

110 yaşındaki Dursun Ali Dede uzun yaşamın sırrını her gün yediği bir kaşık tereyağına bağlıyor

110 yaşındaki Dursun Ali Dede uzun yaşamın sırrını her gün yediği bir kaşık tereyağına bağlıyor

110 yaşındaki Dursun Ali Dede uzun yaşamın sırrını her gün yediği bir kaşık tereyağına bağlıyor

110 yaşındaki Dursun Ali Dede uzun yaşamın sırrını her gün yediği bir kaşık tereyağına bağlıyor
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Haber: 110 yaşındaki Dursun Ali Dede uzun yaşamın sırrını her gün yediği bir kaşık tereyağına bağlıyor - Haberler
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