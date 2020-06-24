110 ton kaçak akaryakıt ele geçirildi İzmir'in Bornova ilçesindeki bir depoda 110 ton kaçak akaryakıt ele geçirildi, 1 şüpheli gözaltına alındı.

İzmir'in Bornova ilçesindeki bir depoda 110 ton kaçak akaryakıt ele geçirildi, 1 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şubesi ekipleri, Bornova ilçesindeki bir iş yerinin deposunda kaçak akaryakıt bulundurulduğu bilgisine ulaştı.

İş yerinde yapılan aramada, 110 ton kaçak akaryakıt ile 260 kilogram akaryakıt renk açma ham maddesi ve elektrikli akaryakıt aktarım düzeneği ele geçirildi.

Depodaki 1 şüpheli gözaltına alındı.

Kaynak: AA