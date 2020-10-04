110 çeşit turşu kurdu, talep büyük
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110 çeşit turşu kurdu, talep büyük

04.10.2020 15:42 | Son Güncelleme: 04.10.2020 15:46

Samsun'da bir turşucu 110 çeşit sebze ve meyvenin turşusunu kurdu.

Samsun'da bir turşucu 110 çeşit sebze ve meyvenin turşusunu kurdu.

Sonbaharın gelmesi ve korona virüs turşu alışverişlerinde doping etkisi oluşturdu. Samsun'da turşuculuk yapan Zakir Tozlu turşu yapımında tabuları yıkıyor. Turşucu Tozlu, lahana, biber ve salata gibi sebzelerin yanında mandalina, kavun, üzüm gibi meyvelerin de turşusunu kuruyor. Dükkanında 110 çeşit turşu bulunan Tozlu, sezonun açılmasıyla hareketli günler yaşıyor.

Turşuya olan talebin arttığını dile getiren Zakir Tozlu, "Hem meyveden hem sebzelerden turşular yapıyoruz. Şu anda kış aylarına yaklaşıyoruz. Hem yeni turşular kurarak kışa hazırlıklarımızı devam ettiriyoruz hem de satışlarımız yapıyoruz. İşlerimizde soğuk algınlığı, grip hastalıkları ve biliyorsunuz korona virüsün etkisi var. Bu nedenlerle turşu işlerinde ciddi anlamda bir talep var. Özellikle turşu suyu, şalgam suyu ve sirke bolca satılıyor" dedi.

(Ünsal Karka – Furkan Abrek Ünal/İHA)

110 çeşit turşu kurdu, talep büyük
110 çeşit turşu kurdu, talep büyük
110 çeşit turşu kurdu, talep büyük
110 çeşit turşu kurdu, talep büyük

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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