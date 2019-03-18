110 bin mali müşavirin “Mücbir Sebep” beklentisi

Mücbir sebebin insancıl bir hak olduğunu ve başta avukatlık mesleği olmak üzere diğer mesleklerde bulunduğu aktaran Bağımsız Mali Müşavirler Grubu Derneği Başkanı Turgay Kanarya, "110 bin mali müşavirimizin mücbir sebep talebi bulunuyor." dedi.