110 Aile Eminevim ile Ev Sahibi Oldu

Eminevim Elbirliği Sistemi, Samsun'da düzenlediği tapu teslim töreni ile 110 aileyi ev sahibi yaptı.

Türkiye'nin 81 ilinde açtığı 100'ü aşkın şubesi yanında, sektörde ilk kez uygulanan mobil ofisler üzerinden de verdiği hizmetlerle faizsiz ev ve araç sahibi olmak isteyen milyonlarca kişiye ulaşan Eminevim bu kez de Samsunluların tapu heyecanına ortak oldu. Her ay farklı illerde tapu teslim töreni düzenleyen Eminevim, gerçekleştirdiği törende 110 aileye tapularını teslim ederken, Eminevim Sistemi sayesinde bugüne kadar Samsun'da binin üzerinde aile konut ve araç hayallerine kavuştu.

Emin Üstün: "Günde 72 kişiyi ev ve araba sahibi yapıyoruz"

Kurdukları sistemle birçok kişiyi ev ve araba sahibi yaptıklarının altını çizen Emin Şirketler Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Emin Üstün, "Türkiye'de 81 ilde çalışmamız var. Karadeniz Bölgesi'ndeki 12 ilde ise 103 şubemiz var. Eminevim Elbirliği Sistemi'nde bin 270 çalışanımız var. Amacımız, böyle bir elbirliği sistemini insanlara ulaştırmaya ve anlatmaya çalışıyoruz. Bugüne kadar Türkiye'de 137 bin kişiyi otomobil ve ev sahibi yapmışız. Demek ki bu sistemin çok ciddi bir referansı var. Bu referansın daha fazla gelişebilmesi için ev alanlarla almayan dostlarımızı bir araya getirmek için bölgelerde toplantılar yapıyoruz. Geçen ay Erzurum ve Denizli'deydik. Bu sefer de Samsun'da buluştuk. Samsun'da evi çıkan vatandaşlara evlerini verdik. Karadeniz Bölgesi'nde 4 bin 572 kişiye ev ve araba vermişiz. Bu çok ciddi bir rakam. En büyük firmalar bile bu rakamlara ulaşamaz. Hem müteahhitlere bir katkımız oluyor hem de 2. el piyasasını canlandırıyoruz. Her ay ortalama 39 bin konut teslimatı yapıyoruz. Sırasını bekleyen de 94 bin müşterimiz var. Bize günlük bin 500 kişi başvuruyor. 2 bin 170 kişi şubelerimizi ziyaret ediyorlar. Günde ortalama 72 kişiyi de ev ve araba sahibi yapıyoruz. Samsun'da da bugün 110 aileye evlerimizi teslim etmek için buluştuk. Bu sistemi ne kadar anlatabilirsek, o kadar kişiyi ev ve araba sahibi yapabiliriz" dedi.

Eminevim Genel Müdürü Tuba Üstün, gecede katılımcılara hitaben yaptığı konuşmada, "Hayallerini gerçekleştirdiğimiz üyelerimizin sevincine ortak olmak adına bir araya geldiğimiz bu günde de sistemimize ve dolayısıyla ailemize yeni katılan üyelerimizin olduğunu görmek sevincimizi arttırıyor. Sabırla, duayla, heyecanla, ümitle bekleyen gönüllere faydalı olmak ve hayra hizmet etmek idealiyle yola çıkmış olan Emin Şirketler Grubu 1991 yılında attığı ilk adımdan bu yana siz kıymetli üyelerimizle el ele vererek, bugün tıpkı burada da olduğu gibi gönüllere sevinç sunarak büyüyen bir aile olmuştur" diye konuştu.

Daha sonra söz alan Eminevim Yönetim Kurulu Üyesi Sefa Üstün ise, "27 yıllık geçmişe sahip olan firmamız Emin Otomotiv Nisan ayı sonuna kadar 78 bin 127 ailenin ayaklarını yerden kesti. Emin Otomotiv'e göre daha genç olan firmamız Eminevim ise 13 yılda 39 bin 558 ailenin sıcak yuvalarına kavuşmalarına vesile oldu. Aslında bizim uyguladığımız bu elbirliği sistemi; yatırımları paylaşım ekonomisi ile geliştiren bir sistemdir. Her şeyin insanda başlayıp insanda bittiği bir sistem bizim sunduğumuz. Sosyal adaletsizlik, gelir adaletsizliği ve bunların ana sebebi olan faize alternatif bir sistem. Finansman dünyasında inovasyon dünyanın en çok ihtiyaç duyduğu bir alandır. Bu finansmanla alakalı ana yapılar çok sabit, konvansiyonel sistemler var. Fakat elbirliği tarzında, farklı finansman alternatifleri yok" şeklinde konuştu.

Konuşmaların ardından ev sahibi olma hakkı kazanan 110 aileye tapuları teslim edildi. Tapularını alan vatandaşlar, ev sahibi oldukları için çok mutlu olduklarını söylediler.

Programın sonunda yapılan çekiliş sonucunda 3 kişi Umre'ye gitme hakkı kazandı. - SAMSUN