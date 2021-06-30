Yıllar süren işkence! Kocası karnındaki bebeği daire karşılığında satmaya çalıştı, kabul etmeyince eniştesinden hamile kalmasını istedi

Çanakkale'de yaşayan 51 yaşındaki kadın, 13 yıl önce evlendiği kocası tarafından sistematik olarak işkenceye maruz kaldı. İkiz çocuklara hamile kaldığı sırada kocasının çocuklardan birini çocuğu olmayan eniştesine daire karşılığında satmak istediğini söyleyen kadın, "Ben bebeklerimi sattırmayınca, eşim eniştesini eve çağırıp birlikte olmamızı ve ondan çocuk sahibi olmamı istedi" diyerek yaşadığı dehşet dolu yılları anlattı.

Çanakkale Biga'da gıda fabrikasında çalışan Nurten Balcı (51), akrabasının aracılığıyla tanıştığı Mehmet Balcı ile 2008 yılında evlendi. Bir sene içerisinde de eşinden gebe kaldı. İkiz çocuk dünyaya getirmeye hazırlanan Nurten Balcı, eşi Mehmet Balcı'dan sıra dışı bir teklif aldı.

BEBEĞE KARŞILIK DAİRE

Sabah'ın haberine göre, koca Mehmet Balcı, evli ve çocuğu olmayan eniştesi M.K. ile konuştuğunu ve doğacak bebeklerden bir tanesini daire karşılığında eniştesine satmak istediğini söyledi. Anne Balcı'nın bu teklifini reddetmesiyle sinirlenen koca, karnında çocuğunu taşıyan eşini defalarca darbetti.

ÖLÜ DOĞUM YAPTI

Hamile kadının karnındaki iki bebek de maruz kaldığı şiddet sonucunda ölü olarak dünyaya geldi. İlk bebeklerinin ölümünün hemen ardından bir kez daha gebe kalan Nurten Balcı, dünyaya getirdiği Cansu isimli kızının satılmasına da engel olunca ikinci bir skandal ile karşı karşıya kaldı. Anne Balcı'nın iddiasına göre eşi Mehmet Balcı, kendi çocuklarını eniştesi M.K.'a satamayınca iğrenç bir teklifle kadının karşısına çıktı.

KOCASININ GÖZLERİ ÖNÜNDE CİNSEL SALDIRIYA UĞRADI

İddiaya göre doğumdan üç ay sonra M.K.'yı evine çağıran Mehmet Balcı, karısını eniştesiyle birlikte olmaya ve ondan gebe kalmaya zorladı. Kocasının gözleri önünde eniştesinin cinsel saldırısına uğrayan anne Balcı, yaşadığı dehşete engel olunca kocası tarafından feci şekilde darbedildi ve bir hafta boyunca baygın şekilde evin bir odasında hapsedildi. Ailesinden yardım istese de öldürülme korkusuyla başa çıkamadı. Balcı'nın yaşadıkları bunlarla da sınırlı kalmadı.

ÖLDÜRESİYE DÖVÜLDÜ

Düğünden kalan bütün bilezikleri akrabaları tarafından zorla gasbedildi. Ondan alınan paralarla eşinin eniştesi M.K.'ya dört defa tüp bebek tedavisi uygulandı ancak sonuç alınamadı. Yıllarca uğradığı işkencenin ardından 2016 yılında eşinin ailesi tarafından öldüresiye dövüldükten sonra babasının evine gönderildi.

"EVLADIMI DAİREYE SATTIRMAM"

Nurten Balcı "Eşim benimle evlenmeden önce çocuğu olmayan eniştesine söz vermiş. Bebeği olduğunda daire karşılığında ona satacakmış. Bana bunu gebeyken söyledi, kabul etmedim. Defalarca darbetti. İki çocuklarımdan birini doğum sırasında 'öldü' diye göstererek el altından eniştesine verecekmiş ama olmadı. Karnımdaki bebekler henüz 9'uncu ayda şiddete yenik düşerek öldüler. Üç ay sonra yine gebe kaldım, yine satmaya çalıştılar. Engel oldum, evladımı daireye sattırmam" dedi.

"SENDEN ÇOCUK YAPACAĞIM KOCADAN VEKALET ALDIM"

Kocasının çocuk satışını yapamaması üzerine başka yollara giriştiğini belirten anne Balcı "Baktı ki ben çocuğumu sattırmayacağım bu sefer de eniştesini üzerime saldırttı. Eniştesiyle beraber eve doğru geldiler, kocam ahıra girip bizi uzaktan izlemeye koyuldu. Eniştesi 'Senin çocukların çok güzel oluyor, senden çocuk yapacağım, kocandan vekalet aldım' diyerek üzerime saldırdı, taciz etmeye başladı. Bağırdım, direnmeye çalıştım. Eniştesi korkup kaçınca kocam hemen eve geldi, beni öldüresiye dövdü. Bir hafta boyunca baygın halde yataktan kalkamadım" diye konuştu.

HUKUK MÜCADELESİ BAŞLATTI

Yaşadığı skandal olayların ardından hukuk mücadelesi başlattığını belirten Nurten Balcı "Elimde her türlü belge var. Nisan ayında boşandık, mahkeme kızımın vekaletini bana verdi. Kızımı elimden almaya çalışıyorlar. Kızım onların eline düşerse hayatım kararır. Bana cehennemi yaşattılar. Doğmamış bebeklerimi satmak istediler. Yıllardır yargı önünde yaşam mücadelesi veriyorum, lütfen sesimi duyun kızımı onlara verilmesin" ifadelerini kullandı.