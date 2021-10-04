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11 yıldır yakalanamıyordu, Aydın polisi yakaladı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
11 yıldır yakalanamıyordu, Aydın polisi yakaladı

Hakkında dolandırıcılık ve hırsızlık suçlarından araması olan, 24 yıl hapis cezası bulunan ve 11 yıldır yakalanamayan azılı hırsızı, Aydın polisi yaptığı başarılı çalışma ile yakaladı.

AYDIN (İHA) - Hakkında dolandırıcılık ve hırsızlık suçlarından araması olan, 24 yıl hapis cezası bulunan ve 11 yıldır yakalanamayan azılı hırsızı, Aydın polisi yaptığı başarılı çalışma ile yakaladı.

Edinilen bilgiye göre, Aydın Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri aranan şahıslara yönelik çalışmalarına hız verdi. Yapılan çalışmalar sonucunda, Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri aylarca süren takip sonucu Aydın, Denizli, Muğla ve çeşitli illerde Tırnakçılık, Dolandırıcılık ve Hırsızlık suçlarından aranan toplamda 13 dosya ve 24 yıl hapis cezası bulunan M.A adlı azılı suçlu yapılan operasyonla yakalandı. Şahsın 11 yıldır firari olduğu ve bugüne kadar yakalanamadığı anlaşılırken, şahıs işlemlerinin ardından ceza evine gönderildi. - AYDIN

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