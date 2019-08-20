11 yıldır aranan cinayet şüphelisi yakalandı

20.08.2019 17:06

DİYARBAKIR'da, 2008 yılında taksicilik yaptığı dönemde kardeşleriyle başka taksiciyi döverek, ölümüne neden olan Yılmaz A. (45), Kocaeli'de saklandığı evden çıkarken yakalandı.

Diyarbakır'da 2008'de taksicilik yapan Yılmaz A., Mehmet Narin isimli taksiciyle 'müşteri' yüzünden kavga etti. Kardeşleriyle birlikte Narin'i döven Yılmaz A., daha sonra kayıplara karıştı. Saldırıda ağır yaralanan Mehmet Narin ise kaldırıldığı hastanede, 1 hafta sonra hayatını kaybetti. Güvenlik güçlerinden 11 yıldır kaçan Yılmaz A.'nın, Kocaeli İl Asayiş Şube Müdürlüğü'nce yürütülen çalışma sonucu Kocaeli'nin Körfez ilçesinde akrabasının evinde kaldığı tespit edildi. Apartman önünde beklemeye başlayan polis ekipleri, Yılmaz A.'yı binadan çıktığı sırada yakalayarak, gözaltına aldı. Üzerinden sahte kimlik çıkan Yılmaz A., emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Cinayet dosyası kapsamında, olaya karışan Yılmaz A.'nın 2 kardeşinin ise daha önce tutuklanarak, cezaevine gönderildiği öğrenildi.

Kaynak: DHA