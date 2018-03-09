11 Yıl Sonra Yakalandı
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11 Yıl Sonra Yakalandı

Samsun’da 11 yıldır 6 suçtan arandığı ve hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunduğu öğrenilen şahıs polis tarafından yakalandı.

11 Yıl Sonra Yakalandı

Samsun'da 11 yıldır 6 suçtan arandığı ve hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunduğu öğrenilen şahıs polis tarafından yakalandı.

Samsun Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri yaptıkları uygulama sırasında mühür bozma, yaralama ve 6136 sayılı Kanun'a muhalefet suçları olmak üzere hakkında 6 suçtan yakalama müzekkeresi bulunan ve 11 yıldır aranan Ş.D.'yi yakalayarak gözaltına aldı. Hakkında toplam 4 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunduğu ve yaklaşık 3 bin 500 lira da para cezasının bulunduğu öğrenilen Ş.D., Samsun Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Bürosu ekiplerine teslim edildi. Bugün Samsun Adliyesine sevk edilen Ş.D. adli işlemlerin ardından tutuklanarak Samsun Kapalı Cezaevine gönderildi. - SAMSUN

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