11 yıl sonra denizde boğulup kimsesizler mezarlığına gömüldüğü ortaya çıktı

ALANYA, ANTALYA (DHA) - ANTALYA'nın Alanya ilçesinde 11 yıl önce amcasının yanından denize gideceğini söyleyerek ayrılan ve bir daha haber alınamayan 17 yaşındaki Halit Emdirme'nin annesi Hanife Emdirme'nin DNA'sı (53), 2014 yılında denizde boğulduğu belirlenen bir cesedin DNA'sıyla uyuştu. 2 yıl üniversitede kadavra olarak kullanıldıktan sonra kimsesizler mezarlığına gömülen Halit Emdirme'nin cenazesi, savcılık kararıyla çıkartıldıktan sonra amcaları tarafından teslim alınarak, Mersin'in Mut ilçesinde 2016 yılında kalp krizinden ölen babası Yunus Emdirme'nin (50) mezarının yanında toprağa verildi.

Mut'ta yaşayan lise öğrencisi Halit Emdirme, 23 Haziran 2010'da yaz tatilini geçirmek için Antalya'nın Alanya ilçesindeki amcası Yakup Emdirme'nin yanına gitti. Denize gideceğini söyleyerek amcasının yanından ayrılan Emdirme'den bir daha haber alınamadı. Ailesi, polise kayıp başvurusunda bulundu. Her yerde aranan Halit'in babası Yunus Emdirme kaybolan oğlunun bulunması için 2010 ve 2012 yılında bir televizyon kanalında yayınlanan programa katıldı. Yunus Emdirme 2016 yılında, 50 yaşında kalp krizi geçirip yaşamını yitirdi.

Halit Emdirme'nin cenazesini almak üzere amcaları Yakup, Veysel ve Mustafa Emdirme, Alanya Cumhuriyet Savcılığı'na başvurdu. Cenazeyi Antalya Mezarlıklar Müdürlüğü'nden teslim alan amcaları, Mut'a getirdi. Emdirme'nin cenazesi, Barabanlı Mahallesi'ndeki babası Yunus Emdirme'nin mezarının yanında toprağa verildi.